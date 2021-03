“Così no!”. Amici 20, il serale torna tra le polemiche, Maria De Filippi sotto accusa: se ne sono accorti tutti

Maria De Filippi, la polemica non tarda ad arrivare. Finisce sotto i riflettori lo scontro avvenuto in merito alla presenza del pubblico in studio al serale di Amici 20. A polemizzare Lucio Presta contro Dario Franceshini e tutto avviene sotto gli occhi degli utenti di Twitter. Il campo di ‘battaglia’ è aperto e l’agente di Amadeus rende pubblico un video della trasmissione di Queen Mary.

“Zona rossa in tutta Italia, Sanremo fatto totalmente senza pubblico, ministro Dario Franceschini cosa non ho capito di tutto ciò che sta accadendo. Felice per Amici ma ci aiuti a comprendere, il problema era Sanremo? O voleva far felice amici del teatro ai quali dato nulla?”, con queste parole Lucio Presta, agente di Amadeus, lancia la frecciatina e tira in ballo direttamente il ministro. (Continua a leggere dopo la foto).















Riavvolgiamo il nastro. In occasione dello start dato al festival della musica italiana, le polemiche non sono di certo mancate. Per la settimana sanremese la comunicazione ufficiale della Rai ha dato appuntamento ai telespettatori italiani dal 2 al 6 marzo, mentre “un protocollo sanitario e organizzativo sarà sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere il pubblico all’Ariston”. (Continua a leggere dopo la foto).

















Uno dei Festival tra i più difficili di sempre. Sembrava dover saltare del tutto, poi salvato in calcio d’angolo con Amadeus, direttore artistico alla guida del timone. Davanti alla potenziale presenza del pubblico nello scenario del Teatro Ariston, la polemica non ha tardato ad arrivare con Enzo Mazza, a capo della Fimi, che ha detto essere “esclusi per i nostri artisti scenari con palchi esterni, passerelle con pubblico, stand di sponsor e radio e incontri stampa. Tutto dovrà avvenire in streaming come accade oggi in qualsiasi altro evento, a partire dal festival del cinema di Berlino, che si tiene nella stessa settimana di Sanremo”. (Continua a leggere dopo le foto).









Poi l’accento caduto sul nocciolo della questione da parte di Vicky Gitto, a capo della Adci: “In un momento in cui la pandemia aggredisce, l’economia è in crisi e tutti, e nello specifico penso al mondo della cultura e dello spettacolo, sono diligentemente fermi. Ipotizzare un Festival aperto al pubblico, ci suona come una nota stonata. Ritengo non ve ne sia bisogno: il Festival è uno show televisivo, non teatrale, cui la presenza in platea di qualche centinaio di “privilegiati” non aggiunge nulla”.

