Che temperamento! Il naufrago de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, non ha certo peli sulla lingua e difficilmente torna sui suoi passi. Parliamo di Akash Kumar che, fin dalla sua apparizione nella prima puntata di Ballando con le stelle, ha catturato le attenzioni di tutti. Oggi lo ritroviamo in una vesta completamente diversa, altro che balli e danze, qui siamo nel bel mezzo di una lotta per sopravvivere.

E così il 25enne metà indiano e metà brasiliano sta tirando fuori un lato della sua personalità che in molti non conoscevano. Nel corso della seconda puntata dell’Isola Akash è stato protagonista di un acceso botta e risposta con Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip quinta edizione ha puntato l’attenzione sulle tante identità del ‘fustacchione’ che non ha reagito proprio benissimo di fronte alle domande dell’influencer milanese. (Continua a leggere dopo la foto)















Chi è veramente Akash Kumar. Se lo stanno chiedendo in tanti e se lo è chiesto, anzi glielo ha chiesto, pure Tommaso Zorzi. Se a “Temptation Island” Akash si era presentato con il nome di Andrea, per la sua partecipazione a “Ciao Darwin” aveva scelto il nome di Pablo. Ma le curiosità sul ragazzo non finiscono qui. Dopo essere entrato in rotta di collisione con gli altri compagni di avventura, rei, a suo dire, di non considerarlo un leader, Akash ha dichiarato di voler abbandonare il gioco. (Continua a leggere dopo la foto)

















Cose che succedono, direte voi. E va bene. Però c’è pure una vecchia intervista di Akash Kumar in cui il 25enne ha rilasciato dichiarazioni piuttosto particolari: “Non voglio buttarmi più in quella vetrina lì perché è tutto trash. Chi fa più trash va più avanti. Ormai è troppo trash, fai un programma televisivo e diventi trash”. E indovinate di cosa stava parlando il buon Akash? Proprio dell’Isola dei Famosi, la stessa in cui si trova adesso. (Continua a leggere dopo la foto)









Ad un anno di distanza da quel giudizio negativo sul reality Akash Kumar fa ancora discutere per le sue prese di posizione e le sue parole. Per giustificare il suo iniziale rifiuto di prendere parte al gioco sull’Isola aveva detto: “il potenziale ce l’ho, vorrei fare altro nella mia vita. Loro cercano quel caso di gossip che non esiste”. Chissà se al prossimo televoto, dove Akash si trova a duellare con Angela Melillo, queste parole avranno il loro peso. Intanto lo stesso ballerino garantisce che è stato lui stesso a chiedere ai compagni di nominarlo…

“Ecco chi è davvero”. Ballando con le stelle: il mistero di Akash Kumar. Un passato segreto e le diverse identità del modello dagli occhi di ghiaccio: i video che lo incastrano