Non c’è pace per Rosalinda Cannavò. L’attacco, durissimo, arriva da un ex vippone. Tirata in causa, l’attrice ha subito risposto a tono. “Ti rispondo attraverso un social solo ed esclusivamente per il fatto che mi hai mostrato pubblicamente attraverso Twitter poco tatto tirando fuori un argomento che, essendo stato anche tu un bambino abusato, è davvero delicato e posso dirti inoltre che mi sembra inconcepibile che la parola pietismo esca proprio dalla tua bocca”.

"Premettendo che sono scelte e non mi permetto di giudicare la tua, dirlo o non dirlo, farlo al Grande Fratello Vip, piuttosto che su Twitter come hai fatto tu, è una scelta. Il fatto che il mio raccontare abbia dato il coraggio a tante donne di denunciare qualsiasi forma di maltrattamento per me rende il tuo commento alquanto ridicolo e insignificante…". Rosalinda ha dunque concluso:"Detto questo ti consiglio di riflettere prima di tirare in mezzo certe tematiche, soprattutto se conosci il peso di quel tipo di sofferenza".















L'attacco arriva da Giacomo Urtis. Il medico ha insultato l'attrice su Twitter dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip criticandone la scelta di raccontare in televisione gli abusi e le violenze ricevute in passato, quando era poco più che una ragazzina. A detta di Giacomo Urtis quella di Adua Del Vesco sarebbe stata una mossa per impietosire Alfonso Signorini e tutto il pubblico del Grande Fratello Vip.

















"Rosalinda nemmeno la sentivamo, io e Sonia parlavamo di altro. Comunque anche a me mio cugino mi ha abusato quando avevo 6 anni. Ma non vado a spiattellarlo per creare pietismo". Poi le polemiche e la controreplica di Giacomo Urtis, che ha chiesto pubblicamente scusa per le sue parole indelicate.











“Il tweet di ieri forse l’ho scritto male, e mi scuso con tutte. Rosalinda quando parlava, io e Sonia non sentivamo quindi parlavamo di altro. Difenderò sempre le persone che subiscono queste ingiustizie anche perché le ho subite anche io”

