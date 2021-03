L’ultima puntata di Amici ha regalato tante emozioni e… qualche scintilla. Da sempre le diverse interpretazioni, da parte di giudici e insegnanti, delle performance e degli stili adottati dagli allievi rappresenta uno dei punti di forze del programma. Opinioni diverse, spesso opposte, arricchiscono i punti di vista e consentono ai giovani talenti di crescere e assumere padronanza dei propri mezzi.

Talvolta, però, capita che le distanze tra le considerazioni dei protagonisti del programma di Maria De Filippi siano così lontane tra loro che ci scappa la discussione. Esattamente quello che è capitato nel pomeriggio di sabato 20 marzo tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Parliamo della sfida che quest'ultima ha proposto a Rosa, ovvero una prova di can can, scelta per mettere in difficoltà la ballerina. Le cose, però, non sono andate proprio proprio come l'insegnante sperava.















Alessandra Celentano, che è l'insegnante di Serena, ha sfidato la ballerina Rosa, nella squadra di Lorella Cuccarini, con una variazione di classico sulle note del can can. Ma Lorella non ha accettato 'l'invito' della collega. "Mi prendo la responsabilità di quello che faccio. Non accettiamo la sfida, non ti metto quella variazione neanche in prova. Hai appena recuperato il ginocchio ed è pericoloso. Poi, è una sfida iniqua. Non è un can can, che sapresti fare benissimo. È una variazione di classico".

















La questione è tutt'altro che pacifica e da qui nasce una discussione che si protrarrà anche nella prima puntata serale di Amici. Lorella Cuccarini spiega: "Non restituisco il guanto di sfida per proteggerti, ma perché è iniqua. Mi prendo la responsabilità della scelta. Deciderà la giuria chi ha ragione". E infatti, come voluto da Lorella, sia Stefano De Martino che Stash si diranno contrari alla richiesta di Alessandra Celentano su Rosa.









Ovviamente anche in questo caso Alessandra Celentano farà sentire le sue ragioni attaccando apertamente Stefano De Martino con parole grosse e toni tutt’altro che concilianti. Intanto, però, i telespettatori dicono la loro su quanto avvenuto e fioccano i commenti su Twitter: “Serena ha difeso Rosa con la Celentano, è davvero dolce”. Ma c’è anche chi fa maliziosamente notare: “La sfida sarebbe equa se avessero lo stesso talento”. E voi, come la pensate?

