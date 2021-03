“Incredibile”. Amici 21, Maria lo ha scoperto stamattina: la notizia ha lasciato tutti a bocca aperta

Record per il Serale di Amici 20 che ieri sera è andato benissimo! Come rivelano gli ascolti tv di ieri, sabato 20 marzo 2021, la prima puntata ha raccolto 6.016.000 telespettatori e il 28,70% si share. Lo scorso anno, invece, 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share, mentre nel 2019 la puntata d’esordio aveva ottenuto il 22,23% con 4.096.000 spettatori. Per la prima volta nella storia del talent l’eliminato è stato annunciato in casetta e non in studio con le carte rotanti.

Naturalmente è avvenuto per evitare di dare degli spoiler conseguenti alla registrazione. Esa Abrate è stata eliminata da Amici 20. Poi la triste battuta fatta da Pio e Amedeo a Stefano De Martino ha fatto molto discutere sui social. I due hanno fatto gli auguri al conduttore di Rai 2 perchè Belen è incinta. Poi hanno proseguito ironizzando sulla relazione tra la Rodriguez e Antonino Spinalbese.















De Martino ha preferito non esporsi, ma l'imbarazzo e il nervosismo erano tangibili. Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai1 In Arte Nino 3.576.000 spettatori 14,1% di share. Rai2 FBI 1.508.000 spettatori 5,5%; Blue Bloods 1.381.000 spettatori 5,2%. Italia1 L'era Glaciale 1.457.000 spettatori 5,5% di share. Rai3 Città Segrete 1.851.000 spettatori 8% di share.

















Rete4 Poliziotto Superpiù 947.000 spettatori 3,8% di share. La7 Eden – Missione Pianeta 505.000 spettatori 2,3%. Tv8 The Bounce Back – I Passi dell'Amore 295.000 spettatori 1,1% di share. Nove Vizi e Virtù – Conversazione con Papa Francesco 255.000 spettatori 1% di share. Gli ascolti tv di ieri, sabato 20 marzo 2021, hanno registrato il pieno per Verissimo.











Il talk di Silvia Toffanin (imbarazzata dalla Vanoni) è stato seguito da 2.891.000 spettatori, pari al 18,6% di share. Nei Giri di Valzer, invece, ha segnato il 16,7% di share e 2.695.000 spettatori. Come ogni sabato, il diretto competitor Italia Sì è stato battuto. Marco Liorni è stato seguito da 1.464.000 (9,7%) nella prima parte e 1.912.000 (11,5%) nella seconda.

