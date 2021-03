La prima puntata del serale di Amici parte subito con un confronto niente male. Non saranno fuochi d’artificio, diciamo più uno scambio di opinioni piuttosto ‘pepato’. L’occasione della prima vera discussione del programma di Maria De Filippi andato in onda sabato 20 marzo, viene data da una richiesta non accolta. In particolare è Alessandra Celentano a proporre a Rosa, ballerina della squadra di Lorella Cuccarini, una coreografia di can can con l’intenzione di dimostrare che la ragazza non è adatta alla danza.

Per dare seguito alla volontà della Celentano, però, serve l'ok dei tre giudici. E i primi due, ovvero Stefano De Martino e Stash, non sono d'accordo, dicendosi contrari alla proposta perché a loro modo di vedere la sfida sarebbe ingenerosa e troppo umiliante per Rosa. A questo punto la professoressa non la prende affatto bene e 'alza la voce', puntando il dito non tanto contro il cantante, quanto piuttosto su chi ha fatto della danza il suo mestiere, la sua passione, la sua ragione di vita.















"Non capisco Stefano, o ti sei dimenticato la danza o non lo so". Con queste parole Alessandra Celentano reagisce al rifiuto dei due giudici prendendosela con l'ex di Belen Rodriguez. Il quale, per nulla intimorito ma forse un poco indispettito dall'affondo dell'insegnante ex ballerina, prima dice di comprendere l'intenzione di Alessandra. Poi però le risponde per le rime: "Proprio perché me la ricordo troppo bene la danza ti dico di no".

















Stefano De Martino è, infatti, convinto che una sfida del genere non avrebbe senso, sarebbe come giocare a dadi truccati e la sconfitta per Rosa sarebbe inevitabile. Insomma va bene alzare il livello, ma a patto che sia qualcosa di fattibile per chi vuole crescere. Da par suo Alessandra Celentano non retrocede di un solo millimetro e ribadisce che la sfida è equa. Non solo, l'insegnante ricorda anche a Stefano che in passato, proprio ad Amici, anche lui ha dovuto superare sfide simili.









“Se devi far vedere i pregi e difetti dei ragazzi – afferma Alessandra Celentano – li devi mettere in condizione di farlo”. Due punti di vista, il suo e quello di Stefano De Martino, diametralmente opposti. Come si risolve? Ci pensa la solita, inappellabile e definitiva Maria De Filippi per la quale la sfida è nulla. E qui le opinioni dei giudici si fermano, fine dei giochi. Si vada avanti con altre sfide.

