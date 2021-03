“Maria non si può!”. Amici 21, gli ospiti costretti a braccarla. E sul web le critiche fioccano

Sempre dissacranti Pio e Amedeo, ospiti al serale di Amici 21. Appena entrati nello studio di Canale 5 i due comici hanno tentato di abbracciare Maria De Filippi, non rispettando i protocolli anti Covid. Così la conduttrice ha iniziato a correre per lo studio gridando “non si può”. Ma non è bastato, i due infatti sono riusciti a raggiungerla e braccarla per poi riempirla di baci e abbracci. Come giustificazione Pio e Amedeo hanno detto che Maria gli ha fatto fare mille tamponi di tutti i tipi e per questo poteva stare tranquilla.

Poco dopo Pio e Amedeo infatti hanno anche preso di mira Stefano De Martino, giudice del programma di Mediaset. I due hanno iniziato a congratularsi con De Martino per l’imminente nuova paternità. Peccato però che Belen Rodriguez aspetti un figlio dal nuovo compagno Antonino Spinalbese. Immediato l’imbarazzo calato in studio. “Ah non eri tu in foto?” hanno scherzato i comici per poi concludere: “È che Belen se li prende tutti uguali”. (Continua a leggere dopo la foto)















Finito con Stefano, è stata la volta del cantante Stash. Prima i due hanno ironizzato sul talento dell’artista. Poi hanno ricordato che Stash è diventato papà ed hanno chiesto se avesse già fatto il battesimo alla bimba. Il giudici di Amici 20 ha risposto di no. Pio e Amedeo hanno chiesto se la De Filippi sarà la madrina e Stash ha risposto di sì. (Continua a leggere dopo la foto)

























Hanno detto: “Sei proprio un leccac**o”, lo hanno scherzosamente rimproverato Pio e Amedeo. Al serale di Amici, altro scherzo per Sabrina Ferilli. L’attrice, presto impegnata con Svegliati amore mio, è stata ospite di Maria De Filippi nel Serale di Amici in onda sabato 20 marzo. Qui la conduttrice ha fatto credere all’amica che doveva scegliere uno dei tre giudici da eliminare. (Continua a leggere dopo la foto)



E solo successivamente la Ferilli avrebbe preso il posto del giudice eliminato. Immediato l’imbarazzo della diretta interessata che si è trovata in grandissima difficoltà fino a quando la moglie di Maurizio Costanzo non le ha rivelato cosa stava succedendo davvero: “Tu non sei normale” ha tuonato la Ferilli.

