Amici 20, Stefano De Martino e Emma Marrone, messaggio social prima della diretta. Spunta un cuore e i commenti fioccano

Stefano De Martino, la battuta sui social non passa inosservata. Ha preso il via la nuova edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi e per l’occasione tanto attesa dal pubblico italiano che da anni sostiene il talent non poteva che esserci un tavolo di giurati d’eccezione. Ed è su questo punto che Stefano De Martino ironizza, con un commento imperdibile di Emma Marrone.

Ha dato appuntamento al suo seguito numerosissimi di follower qualche ora prima di entrare in scena. Sul proprio profilo Instagram il ballerino e conduttore ha così invitato tutti a seguirlo durante il Serale di Amici: "Da amici di GIURATO a GIURATO di Amici". La ventesima edizione del talent show si apre con la giusta carica di energia e i risultati si vedono.















Non è il solo a riempire la scena, ma lavora al fianco di altri rinomati giudici come Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino. Ironia della sorte, si ricorda che proprio su quel palco di Amici, Stefano De Martino ha debuttato riscuotendo un successo tale da lasciarlo volare alto. Prima nelle vesti di allievo nel 2009, il ballerino divenuto ormai un vero e proprio professionista non ha arrestato la sua corsa.

















Ha vestito anche i panni di conduttore e oggi è persino giudice del talent. Non poteva, dunque, che ironizzare tirando in ballo persino Luca Giurato. Tra i commenti, quello di un altro volto noto che con De Martino ha condiviso non solo l'esperienza televisiva, ma anche i sentimenti. Stiamo parlando di una ex compagna di scuola poi anche di vita, Emma Marrone.









A seguito del post dove ha scritto: “Da amici di Giurato a Giurato di Amici è un attimo. Ci vediamo stasera per la prima puntata del serale di Amici” A pra foco!”. E alla battuta di De Martino, non poteva che aggiungersi una risata della Marrone, che evidentemente ha gradito notevolmente l’ironia. Nonostante la relazione sia arrivata al capolinea già da diverso tempo, tra i due pare sia rimasto un ottimo rapporto di stima.

