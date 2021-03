“Ma cosa dici?”. Canzone segreta, la frecciatina di Romina Power a Barbara D’Urso. Risate in studio

Sabato 20 marzo è andata in onda la seconda puntata dello show di Rai1 condotto da Serena Rossi. Prima super ospite del programma, Romina Power. L’ex moglie di Al Bano, dopo essere stata accolta da Serena Rossi tra gli applausi del pubblico, si siede al buio sulla famosa sedia bianca. Mentre attende l’inizio della sorpresa, però, sente vociare qualcuno. Romina Power cerca di vedere di chi si tratta nonostante la sala buia.

Poco dopo dice: “Non riesco a vedere chi c’è, sono accecata da tutte queste luci. Sono come quelle di Barbara D’Urso”. La battuta inaspettata – dopo un primo momento di gelo – viene accolta dal pubblico con una fragorosa risata. Non è dato sapere se si trattasse di una citazione o di una frecciatina al vetriolo. D’altronde, Barbara D’Urso ha ospitato più volte in trasmissione la compagna di Al Bano, Loredana Lecciso. (Continua a leggere dopo la foto)















Mentre Romina Power avrebbe declinato gli inviti. Una dichiarazione che ha suscitato l’ilarità del pubblico in studio a Canzone Segreta ma pure dei telespettatori a casa, che non si aspettavano una stoccata del genere da parte di Romina Power. Ma la cantante, attrice e pittrice ha voluto rimarcare per l’ennesima volta la sua antipatia nei confronti di Barbara d’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)

























Un’antipatia di cui la conduttrice napoletana è a conoscenza tanto da parlarne pubblicamente nel suo salotto qualche tempo fa. Nel 2018, durante una puntata di Domenica Live, Barbara d’Urso ha ammesso di aver invitato più volte nelle sue trasmissioni Romina Power. Inviti che non sono mai stati accettati dall’ex moglie di Albano. (Continua a leggere dopo la foto)



Barbara ha chiarito di provare molta simpatia nei confronti di Romina e non capire il motivo del suo astio. In passato più volte la Power ha chiesto sui social network di smetterla di speculare sulla sua vita privata e sui problemi di salute dell’ex marito, dal quale ha avuto i quattro figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior detto Uga. Negli ultimi anni, invece, Romina è stata più volte ospite di Mara Venier a Domenica In.

