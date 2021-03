“Michelle Hunziker è più brava”. Francesca Manzini a Striscia la Notizia, arriva l’affondo. Nero su bianco

Francesca Manzini, un talento scritto nelle stelle. Dalla rete si apprende che furono i familiari a suggerirle di cercarsi un “lavoro serio”, ma fortunatamente per lei a quelle parole non ha mai dato troppa retta. Nata come imitatrice in numerosi villaggi turistici, Francesca Manzini è poi approdata sul piccolo schermo lasciandosi conoscere grazie ai set condivisi con Carlo Verdone.

E di strada sembra averne fatta già tanta, anche contro il parere di alcuni che hanno avuto modo di seguirla nei panni di co-conduzione di Striscia la notizia. A quanto pare, però, in questa nuova veste, non ha convinto proprio tutti. La spettatrice Maria Teresa da Caltanissetta ha sollevato il dubbio rivolgendosi direttamente alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv. (Continua a leggere dopo la foto).















“La Manzini mi piace molto quando imita Mara Venier e altri personaggi, quello è il suo vero talento. Invece direi che dietro il bancone di Striscia la notizia sarebbe meglio che lasciassero Michelle Hunziker. Diciamolo: è molto più brava”. Ovviamente la replica di Alessandro Cecchi Paone non poteva di certo mancare. Il giornalista ha così risposto: “Sono rimasto stupito anche io della sua chiamata – in verità non è la prima – alla conduzione di Striscia”. (Continua a leggere dopo la foto).

















Ma Paone non ha certo dimenticato si specificare: “Non dico che non meriti di essere premiata per la grande bravura e il successo improvviso, ma pensavo avrebbe affiancato Gerry nei panni di Mara o della d’Urso”. Francesca Manzini, ricordiamolo, ha preso parte al film Benedetta follia proprio accanto a Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli nel 2018, ma non solo. Il suo talento è provato anche a livello radiofonico su RDS. (Continua a leggere dopo le foto).









Di passi da compiere in avanti potrebbero esisterne ancora tanti, ma per il momento Francesca continua a portare a casa diversi successi. Proprio in un periodo in cui anche la vita personale sembra promettere per il meglio. Infatti con alle spalle una storia d’amore scoccata in pieno lockdown, ormai fa coppia Christian Vitelli, doppiatore professionista e l’ideatore del Festival Gran galà, con il quale pare si stiano creando i presupposti di convolare presto a nozze.

Paola Perego, salta la diretta. La conduttrice costretta allo stop: l’annuncio al pubblico con tanto di cuore rosso