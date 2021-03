Paola Perego, salta la diretta. La conduttrice costretta allo stop: l’annuncio al pubblico con tanto di cuore rosso

Paola Perego, l’annuncio della conduttrice in persona. Cede il posto alla messa in onda della corsa Milano-Saremo di ciclismo, il programma della Perego che come ogni sabato allieta il pomeriggio del pubblico italiano. Il Filo rosso salta la corsa e l’annuncio della conduttrice è arrivato attraverso la pagina Instagram della padrona di casa. Paola Perego ha poi dato il prossimo appuntamento.

Nulla da temere per il pubblico affezionatissimo de Il Filo rosso che, come annunciato dalla conduttrice, si terrà sabato prossimo, come sempre a partire dalle 14.00 su Rai2. Attraverso una storia Instagram , Paola Perego ha così rassicurato i telespettatori: “Ci rivedremo sabato prossimo e ci saranno ancora tante emozioni”. E una dedica tra le righe anche per i più affezionati. (Continua a leggere dopo la foto).















Infatti la padrona di casa ha ben pensato di omaggiare il pubblico aggiungendo al post dell’annuncio anche un cuore e un suo autografo e un cuore. Paola Perego, come ben si sa, ha sempre avuto un occhio di riguardo per i suoi follower. Nelle ultime ore, ad esempio, toccante e puntuale la dedica rivolta al padre scomparso a causa del covid durante il periodo delle festività natalizie. (Continua a leggere dopo la foto).

















Poche parole per un amore destinato ad andare ben oltre la vita stessa. La conduttrice ha reso pubblica una foto che la ritrae in compagnia del padre a cui ha rivolto un pensiero preciso: “Ti sento”. Visibili i commenti e quindi il sostegno da parte di altri volti noti dello spettacolo come l’amica Simona Ventura che le ha scritto “Auguri al tuo papà” e l’apprezzamento di Elena Santarelli. (Continua a leggere dopo le foto).









Correva il mese di dicembre quando la conduttrice ha salutato per sempre il caro papà. Parole che nessuno può dimenticare: “Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso. Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà. Per fortuna però, a cullarci in questa tristezza ci sono i ricordi, ricordi di una vita intera”.

“Più di così…”. Arisa mai così provocante: sul letto solo con intimo e tacchi vertiginosi