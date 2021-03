“Sono crollata, ho pianto tutto il giorno”. Nervi a pezzi, Elettra Lamborghini mai vista così prima di oggi

Elettra Lamborghini, il momento non sembra essere dei migliori. Dopo la scoperta della positività al virus, la splendida e stravagante ereditiera non può trovarsi in studio come opinionista dell’Isola dei Famosi. Lo sfogo sui social è quasi del tutto inevitabile e Elettra trova ancora una volta nei suoi numerosissimi follower sostegno per affrontare al meglio le avversità e tornare più forte di prima-

Siamo abituati a vederla sempre carica di energia e di ottimismo, ma questa volta Elettra si presenta al suo pubblico di fan in vesti del tutto diverse. Si, perchè anche i leoni possono affrontare il pericolo e uscirne stanchi. Così la Lamborghini ‘cede’ a uno sfogo sul suo canale Instagram seppur subito supportata dai fan che non vedono l’ora di ritrovarla quella di sempre. (Continua a leggere dopo la foto).















“Sono crollata, ieri ho pianto tanto”, con queste parole l’ereditiera comunica a tutti il suo sconforto. Non solo colpita dal virus ma anche costretta ad affrontare un periodo di isolamento fin quando non riuscirà a negativizzarsi del tutto. Ma il racconto prosegue ed Elettra informa tutti di aver ance terminato le medicine e di sentire ancora gli strascichi del recente lutto. (Continua a leggere dopo la foto).

















Un periodo non certo roseo per l’opinionista dell’Isola dei Famosi costretta a restare a casa e con un dolore ancora da superare in seguito alla perdita del suo amato cagnolino e questo sena dimenticare che solo alcuni mesi fa anche il suo cavallo non ce l’ha fatta. Tutto questo in aggiunta di quello che sarebbe stato un vero e proprio esordio tato desiderato sul piccolo schermo, momento attesissimo per i suoi fan. (Continua a leggere dopo le foto).









E non si può non pensare che con Elettra in studio il trio di opinionisti dell’Isola che vede anche Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, sarebbe stato decisamente esplosivo e denso di colpi di scena. Per la moglie di Afrojack è tempo di tenere ancora duro e di non lasciarsi demoralizzare. Sono in tanti ormai a sperare che le condizioni di salute di Elettra migliorino e con esse anche il suo umore.

