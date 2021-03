“Con quella plastica si scioglie al sole”. Isola dei famosi, Vera Gemma derisa e asfaltata dal volto della tv

A Pomeriggio 5 si parla dell’Isola dei famosi. Tra i naufraghi iniziano a crearsi le prime dinamiche: uno di lor ha già abbandonato. Si tratta di Ferdinando Guglielmotti che, dopo l’eliminazione al televoto, è stato mandato su Parasite Island ma non ha resistito. Il visconte è stato convinto a restare e in un primo momento ha accettato. Poi dopo qualche ora ha voluto lasciare il reality dicendo di non essere dell’umore giusto.

Poi si è parlato di Vera Gemma, soprattutto per il per il suo fidanzato di 22 anni. Si chiama Jeda e, nonostante i due si frequentino da 9 mesi, il legame è diventato subito importante tanto che il giovane è stato ospite della prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi per sostenere la compagna. Jeda è un manager di musica trap e non è un volto noto nel mondo dello spettacolo.















Durante il programma Barbara D'Urso si è schierata a favore dell'attrice, mentre alcuni ospiti hanno fatto riferimento ad alcuni interventi estetici cui si è sottoposta Vera Gemma. Francesca De André facendo una gaffe: "Io non l'ho riconosciuta". A rincarare la dose ci ha pensato Patrizia Groppelli che ha affermato: "Con tutta quella plastica al sole prima o poi si scioglie".

















In collegamento con il programma è intervenuta Marina La Rosa che ha voluto difendere Vera Gemma. L'ex naufraga ha detto di conoscere molto bene l'attrice, ed è sicura che potrà regalare grandi soddisfazioni sull'Isola proprio a causa della sua simpatia. Marina La Rosa su Vera Gemma, afferma: "Può apparire eccessiva", riferendosi al modo di approcciarsi dell'attrice, ma nonostante ciò, l'ex gieffina, cerca di far capire agli altri opinionisti che c'è ancora molto da scoprire su Vera.









Infine anche Samantha De Grenet ha lodato Vera Gemma ritenendola una donna intelligente e autoironica. Tuttavia l’ex gieffina ha fatto una piccola critica alla figlia di Giuliano Gemma: “Non mi è piaciuta con Angela Melillo”. La De Grenet fa riferimento allo scontro nato tra le due naufraghe a causa di una nomination, e difendendo l’amica Angela Melillo, Samantha afferma di ver trovato un po’ scorretto cercare il supporto della showgirl prima dell’inizio del reality per poi nominarla.

