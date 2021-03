“Vado via dal reality”. Isola dei Famosi, il primo abbandono. Il naufrago si arrende: “Non ce la faccio”

Durante la diretta dell’Isola dei famosi 2021 c’è stata la prima eliminazione. In nomination c’erano Drusilla Gucci e Ferdinando Guglielmotti. Ad avere la peggio è stato il visconte che ha dovuto abbandonare l’avventura. E come è capitato nelle scorse edizioni all’eliminato è stato concesso di approdare a Parasite Island e proseguire l’avventura insieme a Fariba e Ubaldo. Una specie di ultima spiaggia, insomma.

Guglielmotti doveva prendere il posto di Marco Maddaloni e aiutare Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo nel loro percorso di aspiranti naufraghi. Il visconte non è apparso subito convinto dell'opportunità che gli è stata offerta. Dopo l'eliminazione non si sentiva dell'umore giusto per continuare. Durante la puntata lo ha detto più volte, ma Ilary Blasi e tutto lo studio lo hanno convinto a non rinunciare. La conduttrice, come l'amico Bruno ospite in studio, gli aveva chiesto di provare almeno fino alla prossima puntata di lunedì. "Così non va bene", ha commentato lui.















Il visconte si è lasciato convincere, ma poco dopo è tornato sui suoi passi. Infatti come si è visto nel daytime su Canale 5, Guglielmotti ha detto che non se la sente di continuare e, nonostante Fariba abbia cercato di convincerlo a restare, lui ha risposto che se per caso in questa prima notte lì dovesse arrivare il temporale, non sarebbe in grado di reggere.

















Quindi alla telecamera del confessionale ha motivato la sua decisione: "Ho deciso che forse è meglio che me ne vado stasera. Anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei in grado di continuare questo gioco. Sarà per la prossima volta. Adesso non sono né dell'umore né dello spirito di poter continuare a essere in gioco. Mi dispiace veramente molto".









Ora resta da capire cosa farà la redazione del reality. Infatti secondo l’esperimento, Fariba e Ubaldo hanno bisogno di una guida per la loro missione di diventare dei veri naufraghi. Quindi probabilmente verrà richiamato Marco Maddaloni, in attesa che il prossimo eliminato decida di restare. Sono stati nominati questa volta Angela Melillo e Akash Kumar. Se l’eliminata dovesse essere la showgirl, è praticamente certo che accetterà di restare. Mentre per il modello non sembra al momento che ci possano essere speranze, visto che proprio ieri ha detto di non trovarsi bene in un programma così.

