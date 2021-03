Isola dei Famosi, brutte notizie per un naufrago. Arriva il comunicato ufficiale: “Necessario intervenire”

L’esordio della nuova edizione dell’Isola dei aveva fatto ben sperare, ma la seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, con gli opinionisti Iva Zanicchi, Tammaso Zorzi, fresco dalla vittoria del Grande Fratello Vip ed Elettra Lamborghini, ha perso punto. La puntata di ieri non ha spiccato e si è fermata al secondo posto con 3.047.000 spettatori e il 17.9% di share.

Stravince, invece, il film tv 'Carosello Carosone', che su Rai Uno ha totalizzato 5.518.000 spettatori e il 22.9% di share. Nel terzo gradino del podio c'è 'Giustizia Privata' su Italia 1, con 1.513.000 spettatori e il 6.2% di share. L'esordio era stato scoppiettante con 3.602.000 spettatori totali con il 21.7% di share (che sale al 23.2% sul target 15-64 anni). Nella fascia di prima serata il programma aveva raggiunto 4.973.000 spettatori.















Durante la puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri 18 marzo, Tommaso Zorzi ha voluto chiarire la questione dell'identità misteriosa di Akash Kumar. Poco prima della puntata, aveva promesso: "Sono carico a bomba per l'Akash-Gate". Detto, fatto. Nel momento in cui Akash stava facendo la propria nomination, Tommaso Zorzi è intervenuto: "Senti… c'è una questione che volevo chiarire: pare che tu abbia più nomi?!". "Senti, Tommy tu mi conosci e io conosco il tuo passato. Io non voglio fare questa polemica, trovi tutto su Google, già ho chiarito in un altro talent che avevo fatto (Ballando con le stelle, ndr), lo chiamo talent e non reality perché reality lo trovo un po' trash". Non solo questo, ora pare che uno dei concorrenti sia a rischio esplusione.

















Già ieri la produzione era intervenuta per ammonire i concorrenti della Parasite Island, Fariba e Ubaldo, rei di avere acceso il fuoco con un assorbente. "Avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura, per questo motivo dovete immediatamente spegnerlo, pena l'espulsione definitiva dall'Isola dei famosi". Per evitare l'eliminazione Fariba e Ubaldo hanno quindi spento il fuoco e provato a riaccenderlo.









Ora c’è un altro concorrente e rischio eliminazione, lo ha fatto sapere la produzione tramite un comunicato ufficiale. Poco fa infatti sui social ufficiali de L’Isola dei Famosi 2021 è apparso un comunicato nel quale si legge che la produzione sta per prendere dei provvedimenti nei confronti di un naufrago: “La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”, si legge.

