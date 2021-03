L’Isola dei Famosi entra nel vivo. Nonostante la settimana scarsa in Honduras il clima è già bollente. Al centro delle polemiche, tra gli altri, c’è finita Daniela Martani, la concorrente vegana dichiaratamente no vax. La presenza della Martani sull’isola ha sollevato più di qualche polemica prima dell’inizio del reality. Ora a fare da garante ci pensa proprio Iva Zanicchi.

"Se Daniela Martani dovesse dire una sola frase negazionista o no vax a L'Isola dei Famosi se la vedrebbe con me". La Zanicchi promette battaglia ed è pronta a rispondere a tono ad eventuali dichiarazioni fuori luogo della naufraga che non crede al Covid. La cantante, infatti, come lei stessa ha ricordato, ha vissuto il virus sulla sua pelle, arrivando anche a perdere un fratello da un giorno all'altro. La cantante, comunque, ha voluto fare una precisazione.















"In trasmissione al massimo parliamo del fatto che è vegana che per una come me, che se non ha il culatello almeno una volta a settimana, è fuori dal mondo e del fatto che litiga. Ma perché vietarle di partecipare a L'Isola? Ognuno è libero di pensare e dire quello che vuole, poi se ne assume tutte le responsabilità", ha continuato in un'intervista all'AdnKronos.

















Ma non è quello della Martani il nome che potrebbe saltare. Sì perché qualcuno potrebbe essere squalificato. Si legge nel comunicato ufficiale di Mediaset. "La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri". Gli autori del reality non fanno il nome del vip che avrebbe commesso il fatto, ma sui social scatta immediatamente il totonome.











Su Twitter, diversi follower pensano si tratti di Elisa Isoardi. “È per Elisa – scrivono alcuni utenti – per la frase di ieri in diretta sui campi di concentramento. Si tratta di Elisa, ma un provvedimento è esagerato”. Ma anche Akash Kumar è tra gli indiziati. “È stato maleducato nei confronti di Tommaso Zorzi e ha detto a Iva Zanicchi che non lo conosceva perché lei è di un’altra epoca”. E ancora: “Speriamo si tratti di Akash, troppo arrogante. Si voleva autoeliminare e adesso lo squalificano”.

