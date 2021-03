Vera Gemma, il prima e dopo la chirurgia è incredibile. Oggi è così, ma anni fa era totalmente diversa

L’esordio di martedì aveva fatto ben sperare, ma la seconda puntata dell’Isola dei famosi non solo ha perso punti ma anche un po’ di smalto. La puntata di ieri non ha spiccato per vivacità e nel prime time di giovedì 18 marzo, L’Isola dei Famosi resta ferma al secondo posto con 3.047.000 spettatori e il 17.9% di share.

Stravince, invece, il film tv ‘Carosello Carosone’, che su Rai Uno ha totalizzato 5.518.000 spettatori e il 22.9% di share. Nel terzo gradino del podio c’è ‘Giustizia Privata’ su Italia 1, con 1.513.000 spettatori e il 6.2% di share. La fiction Carosello Carosone, trasmessa ieri da Rai 1, infatti, è stata il programma più seguito del prime time, con 5.518.000 telespettatori e il 22.9 per cento di share. L’esordio era stato scoppiettante con 3.602.000 spettatori totali con il 21.7% di share (che sale al 23.2% sul target 15-64 anni). Nella fascia di prima serata il programma aveva raggiunto 4.973.000 spettatori. (Continua a leggere dopo la foto)















In particolare, ottimo risultato sui giovanissimi: 35.50% di share sul target 15-24 anni. Ilreality aveva convinto anche sui sui social network dove il reality, prodotto da Banijay Italia, nella prima puntata aveva generato 1.600.000 interazioni totali ed era stato il programma d’intrattenimento più commentato dell’intera giornata di lunedì. Protagonista di questa edizione anche un volto noto dei reality show,Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, uno degli attori più noti e amati tra gli anni ’60 e ’80, morto nel 2013 a causa di un incidente. (Continua a leggere dopo la foto)

















La carriera di Vera Gemma inizia quando da ragazza si trasferisce dapprima a Parigi e poi a Los Angeles, negli anni 90 debutta come attrice e autrice teatrale e in seguito prende parte anche a numerose pellicole cinematografiche, fra cui La sindrome di Stendhal e Il cartaio, entrambi diretti da Dario Argento, Ovosodo di Paolo Virzì e Scarlet Diva di Asia Argento, sua compagna a Pechino Express. (Continua a leggere dopo la foto)









L’attrice è nuovamente finita al centro delle cornache rosa per il suo prima e dopo la chirurgia. Vi ricordate com’era Vera Gemma anni fa? Sul web è spuntata una foto risalente a quando recitava in film e fiction. Lo scatto è stata messa a confronto con una di lei oggi e la differenza è sotto gli occhi di tutti.

“Ho saputo che tu…”. È successo tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi. Il modello non ci sta, vuole lasciare l’Isola dei Famosi