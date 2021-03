“Se la vede con me…”. Isola dei Famosi, la minaccia di Iva Zanicchi. La naufraga è avvisata: “Non lo accetto”

Iva Zanicchi è una delle opinioniste dell’Isola dei famosi. I suoi interventi sono sempre pungenti e anche in questa occasione sta mettendo in mostra il suo carattere battagliero e pieno di energia. In ogni occasione dice sempre la sua così come è stato quando ha “bocciato” Paul Gascoigne: “È vero che ha una certa età ma un uomo a 50 anni deve essere ancora aitante, bello. Lui mi sembra, non lo so, forse non era a suo agio nella prima puntata. Era un po’ sfatto (ride, ndr). Non era proprio tonico tonico”, ha notato Iva.

Diverso il pensiero dell’altro opinionista dell’Isola, Tommaso Zorzi. “Paul mi fa ridere, è uno sketch vivente. Ho letto delle sue gesta, deve essere un buon compagno di bagordi”, ha dichiarato il vincitore del Grande Fratello Vip. Poi Iva Zanicchi ha detto la sua anche su Daniela Martani, la concorrente vegana dichiaratamente no vax. (Continua dopo la foto)















La presenza della Martani sull’isola ha sollevato più di qualche polemica prima dell’inizio del reality. Ora a fare da garante ci pensa proprio Iva Zanicchi: “Se Daniela Martani dovesse dire una sola frase negazionista o no vax a L’Isola dei Famosi se la vedrebbe con me”. La Zanicchi promette battaglia ed è pronta a rispondere a tono ad eventuali dichiarazioni fuori luogo della naufraga che non crede al Covid. La cantante, infatti, come lei stessa ha ricordato, ha vissuto il virus sulla sua pelle, arrivando anche a perdere un fratello da un giorno all’altro. (Continua dopo la foto)

















La cantante, comunque, ha voluto fare una precisazione: “In trasmissione al massimo parliamo del fatto che è vegana che per una come me, che se non ha il culatello almeno una volta a settimana, è fuori dal mondo e del fatto che litiga. Ma perché vietarle di partecipare a L’Isola? Ognuno è libero di pensare e dire quello che vuole, poi se ne assume tutte le responsabilità”, ha continuato in un’intervista all’AdnKronos. (Continua dopo la foto)









Iva Zanicchi ha fatto una promessa: “Se questa signora dovesse dire qualcosa contro i vaccini o dovesse mandare messaggi che non si devono dare di fronte a milioni di spettatori, sarei la prima a riprenderla”. E non è tutto. La Zanicchi è andata avanti promettendo battaglia: “Verrebbe ripresa e messa a tacere. Se lei osa dire qualcosa se la vedrà con me”.

