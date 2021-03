“Ho saputo che tu…”. È successo tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi. Il modello non ci sta, vuole lasciare l’Isola dei Famosi

Akash Kumar, il naufrago è inarrestabile. La nuova edizione del reality ha ripreso la sua corsa da poco tempo e i colpi di scena continuano a incalzare incessanti. Sull’Isola dei famosi anche il modello indiano che incanta con il suo sguardo. Svela l’identità quello che fino ad oggi era sempre stato Andrea P” o come Pablo Andrea Romero. Poi esce allo scoperto e Tommaso Zorzi non si trattiene.

L'influencer sta limando le unghie e pare irritare notevolmente il naufrago. Il botta e risposta non si lascia intendere per un'edizione ricca di sorprese e stravolgimenti: "Pare che tu abbia più nomi", afferma Zorzi, mandando in confusione il naufrago visibilmente rimasto male dalla battuta. La minaccia di lasciare l'isola avanza senza attese e sotto gli occhi di tutti.















La risposta di Akash non si lascia attendere: “Il trash non mi appartiene. Zorzi deve calare le ali, io ho una carriera che mi aspetta fuori”. Insomma, il naufrago risponde per le rime

già reduce dall'esperienza di Temptation Island durante la quale era stato presentato dalla produzione con "Andrea P", ma non solo. Il pubblico lo ha conosciuto anche a Ciao Darwin con il nome di "Pablo Andrea Romeo".

















E per Akash le diverse 'avventure' televisive sembrano essere diventate esperienza al punto da affermare: "L'ho già chiarito in un altro reality, non mi va di parlarne ancora" e sempre riferendosi a Zorzi: "Tu parli a vanvera Tommy. Ci conosciamo da un paio di anni noi". Tommaso Zorzi non si zittisce e controbatte: "Sì ci conosciamo, io lo conosco come Akash".









E il naufrago sottolinea: “Che poi io li chiamo talent, non reality che è troppo trash”. E sempre sul sito dell’Isola si legge ancora qualche dettaglio in più sul naufrago che pare sia nato “da padre indiano e madre brasiliana”. Una carriera avviata come modello che sembra continuare a promettere per il meglio, nonostante le continue frecciatine da parte dell’influencer.

