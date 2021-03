Ilary Blasi padrona dell’Isola dei Famosi. Più dei naufraghi è la conduttrice ad attirare tutti gli sguardi. Sempre elegante, ieri si è presentata fascia da un abito rosso, coi lunghi capelli biondi sciolti in una piega liscia e morbida e un completo sgargiante composto da un top incrociato sul busto e un pantalone lungo che come emerso dall’esperto di moda Manuel Di Gioia è firmato Francesco Paolo Salerno.

A impreziosire l’outfit, infine, un paio di orecchini gioiello color oro. A svelare parte del look, l’amica e hair stylist di fiducia Ilary, Alessia Solidani che ha postato sul suo Instagram un selfie della conduttrice poco prima di andare in diretta. Pazzesca e, nemmeno a dirlo, like e commenti sono arrivati a pioggia. E non è sfuggito il messaggio di Francesco Totti. Il marito della Blasi non deve aver resistito e scritto “Mamma mia!”, seguito dall’emoticon delle due braccia in alto. Continua dopo la foto















Nella puntata di ieri Ilary Blasi è stata protagonista di una serie di gaffe come successo già all’esordio Sono bastati pochi minuti a Ilary per regalare al suo affezionato pubblico il primo sorriso della serata con un’altra delle sue proverbiali gaffe. La conduttrice si è lasciata scappare “Casa” anziché “Isola” e commentato: “Non è che Staffelli mi porta un altro Tapiro?”. Uno lo ha infatti già incamerato dopo aver confuso “palapa” con “patata”. Continua dopo la foto

















Questo è quello che si è visto, quello che non si è visto è il passaggio di Ilary Blasi in camerino. In un video condiviso da Laura Barenghi, make up artist della conduttrice romana, si vede la conduttrice in una veste quanto meno insolita. Con indosso indumenti sportivi, bigodini in testa per mantenere la piega e già truccata, Ilary si è letteralmente scatenata sulle note di ‘Figlia di..’ di Loredana Bertè. Continua dopo la foto











“Tensione in camerino prima della diretta”, scrive Laura Barenghi in queste Instagram Stories. Un ottimo per stemperare l’ansia. Nel corso della serata sono entrati ufficialmente in gioco altri quattro naufraghi che si sono uniti ai gruppi dei Burins e dei Rafinados. C’è stato anche il primo eliminato è il visconte Ferdinando Guglielmotti.

