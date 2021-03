Questa edizione dell’Isola dei Famosi sta già facendo discutere parecchio, grazie alla brillante conduzione di Ilary blasi accompagnata da due opinionisti d’eccellenza, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Tra i protagonisti di quest’anno ci sono gli intraprendenti naufraghi, fra i quali spicca una ‘pupa’ d’eccezione: Miryea Stabile, già nota per la sua partecipazione all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione.

Impossibile da dimenticare, tra i mille personaggi che hanno calcato le scene dei reality e nella fattispecie l'Isola dei Famosi, una e una sola si è contraddistinta per le sue 'doti' da entertainer: Francesca Cipriani. Ora vi raccontiamo che cosa è successo e perché l'abbiamo tirata fuori come un coniglio bianco dal cappello. Ma soprattutto: cosa c'entra con Miryea Stabile?















È accaduto ieri sera, giovedì 18 marzo, il gesto che tutti hanno notato e che Miryea Stabile ha compiuto appena arrivata sull'Isola. La biondissima pupa, che ci ha già abbondantemente intrattenuti nell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione, prima di tuffarsi ha fatto una cosa che ha ricordato a tutti proprio Francesca Cipriani. Su Twitter, infatti, molti utenti hanno accusato Miryea di aver voluto imitare Francesca. Leggiamo insieme la reazione di Francesca Cipriani, l'unica e sola 'Barbie girl'.

























La Cipriani, come riporta biccy.it, ha riwittato una serie di tweet pieni di frecciatine rivolte a Miryea Stabile (peraltro sbagliando a scriverne il nome): "Qualsiasi lancio dall'elicottero non raggiungerà mai l'epicità di Francesca". E ancora: "Myrea, di Francesca c'è ne è una sola..e per fortuna! Buttate!". Un utente specifica: "Vi vedo già paragonare Myrea a Francesca Cipriani smettetela la Queen è la Queen". Mentre qualcun altro gli fa eco:"Mirea ne deve mangiare di cereali sotto marca per diventate la nuova Francesca Cipriani". "Questa è la copia sbiadita di Francesca". "Ma è la Cipriani dei poveri??? Però dai prevedo trash da parte sua".

Mirea non so chi tu sia ma non sarai mai Francesca Cipriani #isola pic.twitter.com/DZSoyjO8Dc — diana❄️ (@_diana87) March 18, 2021

Francesca Cipriani sull’ultima edizione de La Pupa e il Secchione (di cui è stata madrina, comparendo qua e là): “I concorrenti sono ben diversi da quelli di un decennio fa, ho trovato un gruppo affiatato. Molti, tra l’altro, sono miei fan, felici di conoscermi. Lo show è lo specchio della società di oggi, dove anche i ragazzi si fanno la ceretta, si guardano allo specchio, si sono evoluti in questo senso”.

