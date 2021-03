Ieri Tommaso Zorzi ha dimostrato di non aver paura di dire quello che pensa. Lo avevamo visto nella casa del Grande Fratello e ieri ce n’è stata una nuova dimostrazione. Tommaso Zorzi ha portato a conoscenza ad Akash Kumar che si sta molto discutendo sui nomi che avrebbe cambiato in questi anni. Si è riproposto il mistero che avvolge la sua identità. Il naufrago, già protagonista di numerose trasmissioni tv, in passato si faceva chiamare alternativamente Pablo Andrea Romeo, solo Andrea P. e anche Pedro Pablo.

Il modello è sbottato sostenendo che questa è una vicenda già affrontata in passato a Ballando con le Stelle, dove la questione fu sollevata da Selvaggia Lucarelli. Akash ha minacciato di abbandonare L’Isola dei Famosi: “Il trash non mi appartiene. Zorzi deve abbassare le sue ali. Io ho una carriera fuori che mi aspetta, grazie a Dio”. Alla fine la Blasi ha cercato di spegnere la polemica e ha dato sostegno al naufrago per fargli continuare l’avventura, ma è emerso che ha chiesto lui personalmente di essere nominato. Il ragazzo dagli occhi di ghiaccio ha ricevuto le nomination di Drusilla, Elisa Isoardi e Awed. Continua dopo la foto















Ma non solo perché si parla anche del presunto cachet di Tommaso Zorzi. Nulla di confermato, sia chiaro, ma le voci sui compensi dei protagonisti di questa edizione parlano di 25mila euro a puntata. Una cifra spropositata per molti utenti del web, che si sono dunque scagliati contro di lui. “Ho capito bene? 25mila euro a Zorzi per riscaldare la sedia da opinionista? Ma sono impazziti? Ora capisco perché ha devoluto il montepremi”, ha scritto uno. Continua dopo la foto

















E un altro: “Perché vi alterate tanto se qualcuno dice che Zorzi (e tutta la categoria, nulla di personale) guadagna padellate di soldi senza fare fondamentalmente nulla/senza avere competenze? È la verità”. Per Tommaso Zorzi ora sembra aprirsi anche un’altra strada. A rivelarlo è proprio Zorzi, sulle pagine de La Stampa. Continua dopo la foto











“A Mediaset sto benissimo. In estate mi testeranno per un nuovo format. Ho fame di imparare”. E all’Isola dei Famosi ha una buona scuola: “Qui si tratta di tararsi su un altro linguaggio, rispettando l’autorità di Ilary Blasi. Al mio fianco c’è Iva Zanicchi, col suo linguaggio di pancia”. Sembra proprio che il sogno di Tommaso Zorzi, di lavorare in televisione, stia finalmente prendendo vita: “Alle elemntari mi fingevo inviato della BBC . racconta Zorzi – registravo reportage, mi improvvisavo showman”.

