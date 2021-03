“Ma è lui? Non ci posso credere”. Antonella Clerici, che sorpresa quella telefonata in diretta. L’emozione la travolge

Si conferma una delle presentatrici più amate e suite di sempre. La sua simpatia non è innata, ma genetica e oggi lo possiamo dire con certezza. Non poteva non aprirsi con una sorpresa la puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, venerdì 19 marzo 2021, Festa del Papà: dopo la sigla e i saluti iniziali, Antonella Clerici ha infatti ricevuto una telefonata dal papà! “Tutti i figli oggi devono abbracciare i loro papà. Mando gli auguri al mio di papà”, ha affermato, venendo interrotta dalla voce del padre che l’ha salutata tramite telefono.

La Clerici a È sempre mezzogiorno è rimasta a bocca aperta, esclamando poi: “Papà! Che sorpresa, papone!”. “In questi giorni mi sono detto che, essendo la festa del papà, sarei dovuto intervenire al telefono” ha spiegato il papà di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. Emozionata per la sorpresa, Antonella ha spiegato ai telespettatori: “Non è che non ci sentiamo mai, io lo chiamo spessissimo”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Quando sono in macchina mentre vengo qui a Milano a lavorare lo chiamo quasi sempre”. “Ti ho preceduta per la Festa del Papà” ha ironizzato il padre di Antonella Clerici al telefono a È sempre mezzogiorno, sottolineando appunto di essere stato lui a chiamare la figlia oggi e non viceversa. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Sei un padre straordinario!” ha detto infine Antonella Clerici al papà al telefono a È sempre mezzogiorno, dicendosi ancora molto sorpresa per la telefonata inaspettata e spigando poi ai telespettatori che, per le ragioni che purtroppo tutti conosciamo, è bene non incontrare troppo le persone anziane per proteggerle dal rischio contagio. (Continua a leggere dopo la foto)

Il papà di Antonella ❤️

Che bella sorpresa #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/LF58Z7GNNt — Cinguetterai (@Cinguetterai) March 19, 2021



“Che sorpresa che mi avete fatto, il mio papone!” ha detto inoltre rivolgendosi agli autori di È sempre mezzogiorno, dove ieri è scoppiata a piangere all’inizio della diretta. Ora, c’è chi dirà di essersi emozionato di fronte a una dimostrazione d’amore così bella e autentica. E chi mente! Brava Antonella, esponente di quella tv che fa bene al cuore.

Ti potrebbe anche interessare: “Io e Giulia abbiamo deciso”. L’annuncio di Pierpaolo Pretelli è arrivato. Ed è quello che tutti volevano