Manca poco e il Serale di Amici di Maria De Filippi prenderà il via. Prima puntata, sabato 20 marzo 2021 ma è stata registrata giovedì favorendo inevitabilmente alcuni spoiler riportati dal sito Tvblog. Sito che ha svelato che tra i giudici esterni, a sorpresa, figura un terzo nome oltre a quelli di Stefano De Martino e Stash dei The Kolors. Per questi ultimi, entrambi ex allievi della scuola, si tratta di un ritorno a casa.

Ad Amici Stefano si fidanzò con Emma Marrone e conobbe Belen Rodriguez, ma ha anche vestito i panni di ballerino professionista fino all'approdo in Rai dove conduce "Made in Sud" e "Stasera tutto è possibile". Stash e la sua band hanno invece vinto l'edizione del talent nel 2015 e lui è stato anche professore nella scuola qualche anno fa.















E ora lo spoiler sul terzo giudice. Un nome che per la cronaca non è stato molto dal pubblico social. Tvblog ha svelato che tra i giudici esterni, a sorpresa, figura Emanuele Filiberto di Savoia. Immediati i commenti dei follower su Twitter: "Stash e De Martino sono competenti, ma perché la scelta di Emanuele Filiberto?", si legge. E ancora: "Non ci posso credere…".

















Insomma, la scelta di Emanuele Filiberto è stata accolta con incredulità dagli utenti. Eppure il principe Savoia era già stato protagonista del programma di Maria De Filippi, come concorrente della prima versione Celebrities nel 2019. Tra le altre anticipazioni, la prima puntata vedrà tra gli ospiti l'attrice Sabrina Ferilli e il duo comico formato da Pio e Amedeo. Inoltre l'addio alle felpe dei concorrenti: "Si vestiranno come vogliono".











Gli allievi sono divisi in 3 squadre formate sia da cantanti che ballerini capitante da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Tommaso, Sangiovanni, Deddy, Serena, Esa, Leonardo ed Enula), la seconda squadra con Arisa e Lorella Cuccarini (Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa) e la terza capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini (Aka7even, Giulia e Samuele).

