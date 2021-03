Non c’è sera senza sorprese a L’Eredità. Il game show condotto da Flavio Insinna su Raiuno regala sempre grandi sorprese e colpi di scena al pubblico, soprattutto nella fase finale. Mercoledì sera, per esempio, alla Ghigliottina la campionessa in carica non è riuscita a portare a casa il bottino di 13.125 euro sbagliando la parola chiave. Le parole erano zona, cibo, motore, trovare, ascensore.

Dunque l’avvocato Elisabetta con piglio deciso ha scritto la parola chiave con il pennarello sul foglio rosso poi allo scadere del tempo l’ha consegnata a Insinna. La campionessa ha scritto “piano” ma non era quella esatta. E il conduttore: “Quando un ascensore è fuori servizio è guasto. Trovare un guasto, motore guasto, il cibo guasto e guasto di zona. La parola era guasto”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’avvocato Elisabetta, a quel punto, ha spiazzato tutti e replicato ironica: “Guasto di zona? Mamma mia, mi oppongo”. Insinna, dopo un attimo di incredulità, è scoppiato in una risata e chiuso la puntata con un tripudio di commenti su Twitter: tutti impazziti per la simpatia della campionessa. Che nella puntata di giovedì 18 marzo è stata ‘sostituita’ da Giuseppe alla ghigliottina. (Continua a leggere dopo la foto)

















Il nuovo campione è professore e volontario clown negli ospedali e arriva alla fase finale con il massimo del montepremi, 250mila euro. Le cinque parole che ha a disposizione sono arte, tornare, fuori, scarpe, pane ma dimezza più volte e alla fine gioca per 62.500 euro. Come sempre, ha un minuto per pensare alla parola chiave ma poi il colpo di scena: dopo pochi secondi Giuseppe vuole consegnare la sua risposta. (Continua a leggere dopo la foto)











Flavio Insinna, incredulo, prova a farlo riflettere. A bloccarlo in un certo senso: “Perché? Hai tempo fino alla fine per cambiare idea, non c’è bisogno che consegni subito…”. Ma Giuseppe non segue il consiglio e consegna al volo. Se ha indovinato? No: “Ho scelto la parola ‘parte’, ma si abbina solo con un termine”, dice. E Insinna: “E se alla 5 parole aggiungessi formaggio? Forma di formaggio, forma d’arte, fuori forma, forma del pane e forma delle scarpe”|. Quindi niente vincita.

