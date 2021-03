Solo due puntante ma l’Isola dei Famosi fa già parlare molto. A tenere banco in studio c’è stato il botta e riposta tra Tommaso Zorzi e Akash, nel quale si è intromessa anche Iva Zanicchi. Si è riproposto il mistero che avvolge la sua identità. Il naufrago, già protagonista di numerose trasmissioni tv, in passato si faceva chiamare alternativamente Pablo Andrea Romeo, solo Andrea P. e anche Pedro Pablo. Il modello è sbottato sostenendo che questa è una vicenda già affrontata in passato a Ballando con le Stelle, dove la questione fu sollevata da Selvaggia Lucarelli.

Akash ha minacciato di abbandonare L'Isola dei Famosi: "Il trash non mi appartiene. Zorzi deve abbassare le sue ali. Io ho una carriera fuori che mi aspetta, grazie a Dio". Alla fine la Blasi ha cercato di spegnere la polemica e ha dato sostegno al naufrago per fargli continuare l'avventura, ma è emerso che ha chiesto lui personalmente di essere nominato.















Il ragazzo dagli occhi di ghiaccio ha ricevuto le nomination di Drusilla, Elisa Isoardi e Awed. La naufraga che ha ricevuto più nomination è stata Angela Melillo. Sono stati Miryea, Vera Gemma, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Valentina Persia, Francesca e Beppe Braida a fare il suo nome. Akash e Angela Melillo sono al televoto. Chi uscirà lunedì 22 marzo 2021, a una settimana dall'inizio del reality show? La sezione di televoto è ufficialmente aperta.

















Ma qualcosa di altro è successo prima della diretta. Come ormai tutti gli appassionati dell'Isola dei Famosi sanno sull'isola principale ci sono due gruppi, i Rafinados e i Burinos, separati da una barriera. C'è poi uno spazio a sè stante, la Parasite Island ci sono solo tre abitanti. Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani sono gli anti-naufraghi per eccellenza, poco adatti al contesto e alle difficoltà della vita sull'isola.











Ad aiutarli è arrivato Marco Maddaloni, vincitore della scorsa edizione dell’Isola che ha avuto una discussione con Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Colpa di un tronco, che Marco ha preso per utilizzarlo per il fuoco, non sapendo che Fariba utilizza per meditare. “Tu non stai bene!”, esclama Marco, che sottolinea come il tronco sia perfetto per accendere il fuoco. Fariba, però, non è dello stesso avviso e accusa Maddaloni di averle fatto un dispetto.

