Si infiamma l’Isola dei Famosi. Ieri la seconda puntata ha regalato momenti di tensione sull’isola e nello studio. In mezzo, la prova di Ilary Blasi, ancora sopra le righe e magnifica padrona di casa che ha condito la sua direzione con una gaffe squisita da parte della bellissima Ilary Blasi (fasciata in uno splendido vestito rosso) che mentre spiegava cosa sarebbe successo le è sfuggito un “Vedremo quando dovranno lasciare la casa”.

Intendeva ovviamente la casa del GF Vip (che lei ha condotto per ben tre edizioni): “Ecco, ho fatto una gaffe. Non è che Staffelli mi porta un altro tapiro d’oro”. Ilary ha confuso reality, e con una risata ha detto: “No, la casa la mettiamo da un’altra parte”. Inizio di puntata diverso da solito. Ilary Blasi, sguardo in camera, ha voluto fare un minuto di silenzio per le vittime del covid: “Io e tutto lo studio mandiamo un abbraccio a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari a causa del covid. Vi chiedo di stare in piedi per un minuto di raccoglimento”. Continua dopo la foto















Questa sera ci saranno nuovi naufraghi e anche una sorpresa che riguarda i nominati. Entrando nel vivo della diretta, Tommaso Zorzi ha portato a conoscenza ad Akash Kumar che si sta molto discutendo sui nomi che avrebbe cambiato in questi anni. Kumar infastidito afferma di aver già dato spiegazioni in merito durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, e cerca di chiudere affermando che tutti lo conoscono. Continua dopo la foto

















A questo punto è arrivata la freddura di Iva Zanicchi che prende la parole e sparo contro il modello : “Io non lo conoscevo manco come Akash”. Parole che non hanno bisogno di commento ma che hanno suscito l’ira del modello che risponde piccato: “Siamo di due epoche diverse, io ho 29 anni”. L’insofferenza del modello, è talmente evidente che Iva Zanicchi interviene di nuovo facendo una battuta: “Non ti ‘accasciare’”, afferma la cantante giocando con il nome del modello, che per tutta risposta afferma: “Non mi accascio, io sono forte”. Continua dopo la foto











Akash ha minacciato di abbandonare L’Isola dei Famosi: “Il trash non mi appartiene. Zorzi deve abbassare le sue ali. Io ho una carriera fuori che mi aspetta, grazie a Dio”. Alla fine la Blasi ha cercato di spegnere la polemica e ha dato sostegno al naufrago per fargli continuare l’avventura.

