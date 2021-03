Nella prima serata di ieri, giovedì 18 marzo, è andata in onda un’altra scoppiettante puntata dell’Isola dei Famosi, con un’elegantissima Ilary Blasi in total red e due opinionisti super pungenti, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Tra litigi e colpi di scena, l’Italia intenta a seguire il reality più avventuroso che ci sia, pare non essersi accorta di qualcosa…

Questo qualcosa a cui il pubblico italiano non ha fatto caso è un legame, sottile ma che a quanto pare qualcuno avrebbe già notato. Ebbene, da pochi giorni ha avuto inizio l’Isola dei Famosi 2021 e la prima strategia sembra essere già emersa, quella di nominare in massa la rampolla Drusilla Gucci. Nonostante ciò, il tempo per i flirt si è trovato eccome…! (Continua dopo le foto)































Il magazine inglese The Mirror ha lanciato a tutta pagina un articolo sul flirt tra Paul Gascoigne e Daniela Martani, scrivendo: “Strofina la lozione sulla co-protagonista del reality in una scena provocante, è stato visto flirtare”. Da noi tutto sembra essere passato in sordina per ora, ma sicuramente questa particolare intesa non smetterà di stupirci e di alimentare il gossip inerente all’Isola dei Famosi 2021. (Continua dopo le foto)









In particolare, il Mirror parla così della scena ritratta nelle foto contenute in gallery (in alto): “Paul Gascoigne è stato visto flirtare con la sua co-protagonista di Celebrity Island (Isola dei Famosi, ndr) Daniela Martani. Il leggendario calciatore, 53 anni, sta attualmente prendendo parte a L’Isola dei Famosi, il reality show italiano in cui le celebrità devono sopravvivere da sole su un’isola tropicale”. Non è finita qui… (Continua dopo le foto)

“E sembra che si sia avvicinato alla star dei reality TV Daniela, visto che è stato visto strofinarle la crema solare sulla schiena in una scena molto provocante. Daniela indossava uno striminzito bikini blu e un paio di pantaloncini corti mentre Gazza le strofinava la crema solare sulla schiena. Era a torso nudo e ha mostrato la sua vasta collezione di tatuaggi mentre indossava una muta aperta intorno alla sua metà inferiore”.

“Cosa ha detto?”;. Isola dei famosi 2021, seconda puntata e seconda gaffe epica di Ilary Blasi