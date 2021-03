Anche la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è stata scoppiettante, con una Ilary Blasi sempre più bella e opinionisti e naufraghi sempre più ‘agguerriti’. E anche nell’appuntamento numero due di questo 15esima edizione, che si è aperto con un momento di raccoglimento per la prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime di Covid 19, la padrona di casa è incappata in qualche scivolone, proprio come accaduto nella puntata d’esordio.

Sono bastati pochi minuti a Ilary per regalare al suo affezionato pubblico il primo sorriso della serata con un’altra delle sue proverbiali gaffe. La conduttrice si è lasciata scappare “Casa” anziché “Isola” e commentato: “Non è che Staffelli mi porta un altro Tapiro?”. Uno lo ha infatti già incamerato dopo aver confuso “palapa” con “patata”. (Continua a leggere dopo la foto)















A proposito di palapa, la seconda puntata de L’Isola ha visto ben quattro nuovi ingressi, tutti con il tanto temuto tuffo dall’elicottero: i due burinos Valentina Persia e Beppe Braida e poi i due rafinados, la bellissima Miryea Stabile, influencer e fresca vincitrice de La Pupa e il Secchione, e l’attore Brando Giorgi. Poi il primo eliminato: il visconte Guglielmotti, che è finito a Parasite island. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ma tornando a Ilary Blasi, anche giovedì sera il suo look ha fatto faville. Sempre elegante ma stavolta in rosso, coi lunghi capelli biondi sciolti in una piega liscia e morbida e un completo sgargiante composto da un top incrociato sul busto e un pantalone lungo che come emerso dall’esperto di moda Manuel Di Gioia è firmato Francesco Paolo Salerno. (Continua a leggere dopo la foto)











A impreziosire l’outfit, infine, un paio di orecchini gioiello color oro. A svelare parte del look, l’amica e hair stylist di fiducia Ilary, Alessia Solidani che ha postato sul suo Instagram un selfie della conduttrice poco prima di andare in diretta. Pazzesca e, nemmeno a dirlo, like e commenti sono arrivati a pioggia. E non è sfuggito il messaggio di Francesco Totti. Il marito della Blasi non deve aver resistito e scritto “Mamma mia!”, seguito dall’emoticon delle due braccia in alto.

