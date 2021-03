Maria De Filippi scalda i motori a volta salutata C’è Posta Per Te con la sua ultima puntata, trasmessa sabato 13 marzo 2021, in prima serata, la fase finale di Amici 20 è dietro l’angolo. Come sempre da anni, la serata in cui si terrà il talent sarà il sabato e la prima puntata andrà in onda il 20 marzo 2021. L’edizione di quest’anno prevede la messa in onda di nove puntate e che farà volare il talent show più longevo del piccolo schermo su a coprire il sabato sera della rete ammiraglia del Biscione fino a metà maggio.

Durante i prossimi giorni verrà esposto a tutti il regolamento di gara che continua a ricevere, edizione dopo edizione, stravolgimenti e modifiche. Infatti ci potrebbe essere un revival della divisione in due squadre e dei due direttori artistici. Mentre l'altra opzione è che, come l'anno scorso, gli allievi si sfideranno tra loro in un tutti contro tutti. Ancora però niente di certo perché Maria De Filippi potrebbe avere qualche bella idea da farci conoscere all'ultimo minuto.















Il portale 361Magazine ha svelato una grande verità: Stefano De Martino sarà il primo giudice. Maria De Filippi avrebbe scelto il conduttore di Stasera Tutto è Possibile da mettere nella giuria che voterà alla ventesima edizione di Amici. Per lui sarebbero in programma otto presenze al Serale. Amici di Maria De Filippi è stato il primo palcoscenico di Stefano De Martino.

















Chi invece è già stato insegnante e ha avuto anche altri ruoli nella scuola, prima allievo e vincitore con la sua band e poi anche protagonista di Amici Speciali, è Stash. Anche lui è tra i giudici di Amici 2021 e siederà accanto a Stefano. L'ultimo e un nome che nessuno si sarebbe aspettato. Emanuele Filiberto di Savoia.











Ebbene, i tre giudici del Serale di Amici 20 sono Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto di Savoia. Questi i nomi resi noti da Tv Blog in anteprima, in attesa di tutte le anticipazioni sulla prima puntata di sabato 20 marzo. Quel che qualcuno si domanda è arriveranno come ospiti anche Tommaso Zorzi, Alessandra Amoroso e Michele Bravi? Non è un segreto che la De Filippi sia una mamma super fiera per questi ultimi due talenti della musica.

