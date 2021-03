Qualche mese fa, in una diretta su Instagram con i suoi follower, l’opinionista de L’Isola dei Famosi aveva ammesso di gradire particolarmente la bellezza di Rosalinda Cannavò del Grande Fratello Vip. La sexy ereditiera non ha avuto problemi ad ammetterlo, così come già nel 2016, aveva dichiarato di preferire anche le ragazze. Adesso sembra aver puntato Dayane.

L'ex gieffina ha pubblicato, qualche giorno fa, una foto insieme alla regina italiana del twerking, sostenendo di essere due donne selvagge. Anche Elettra ha postato una foto insieme alla modella brasiliana, senza però specificare cosa facesse insieme a lei. I loro sostenitori hanno fatto tante ipotesi, c'è chi pensa che abbiano un progetto insieme e chi. Nella sua rubrica 'Ah, Saperlo – Pillole di Gossip', che cura per il settimanale Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha parlato di una amicizia speciale tra la Lamborghini e Mello.















Il loro legame di amicizia è sempre più forte: "Si sussurra che il rapporto tra le due sia sempre più intimo ed esclusivo". E ancora Dandolo: "Come reagirà Adua Del Vesco, un tempo amica inseparabile della Mello?". Proprio la modella aveva promesso a Rosalinda che una volta fuori dalle quattro mura della Casa di Cinecittà gliel'avrebbe presentata.

















Tra l'attrice di fiction e la modella, però, ci sarebbe ancora maretta e le due hanno sicuramente bisogno di confrontarsi per bene lontano dai riflettori. O forse no perché poche ore fa Dayane Mello ha espresso il suo apprezzamento a un posto di Rosalinda Cannavò. È bastato un semplice commento, senza parole e con qualche emoticons, Dayane Mello ha scatenato un putiferio commentando un post di Rosalinda Cannavò. Per molti è solo questioni di giorni e presto le due torneranno amiche più di prima.











Negli ultimi giorni, secondo le dichiarazioni di Rosalinda ci sarebbe stato un riavvicinamento tra le due, confermato dai cuori postati da Dayane sotto un post odierno di Rosalinda. Il commento ha visto tanti fan di Rosalinda prendere di mira la brasiliana, mentre altre persone sono intervenute in difesa di Dayane. Il legame costruito da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stato oggetto di grandi discussioni.

