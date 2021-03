L’Isola dei famosi è tornato in tv con un ottimo risultato in fatto di ascolti. Al timone del reality show Ilary Blasi nella veste di conduttrice e tre opinionisti d’eccezione: la cantante Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi, fresco vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e l’ereditiera Elettra Lamborghini. La prima puntata del reality show ha appassionato 3.602.000 spettatori totali con il 21.7% di share (che sale al 23.2% sul target 15-64 anni). Nella fascia di prima serata il programma ha raggiunto 4.973.000 spettatori.

In particolare, ottimo risultato sui giovanissimi: 35.50% di share sul target 15-24 anni. Tra i protagonisti dell’Isola 2021 anche Fariba Tehrani che, insieme al cromatologo Ubaldo, è ospite di Parasite Island. Il loro obiettivo è quello di diventare dei veri naufraghi, grazie all’aiuto dell’ex vincitore del programma Marco Maddaloni. (Continua a leggere dopo la foto)















Nella prima puntata de L’Isola dei Famosi il cromatologo e la mamma di Giulia Salemi hanno avuto qualche problema nel salire nella barca per arrivare sull’isola e dopo vari tentativi sono finiti in acqua. Una scena che ha particolarmente divertito gli opinionisti in studio, mettendo subito in evidenza le tante avversità che dovranno affrontare durante questa esperienza. (Continua a leggere dopo la foto)

















Poi un altro inconveniente per la mamma di Giulia Salemi, che immersa nella natura selvaggia, è incappata in un serpente. “Ho paura. Non dormo stanotte!”, ha detto Fariba . “Guardatemi, sto tremando. – ha sottolineato la naufraga – Secondo me vuole pungere. Devo superare questa cosa”. “Ubaldo – ha dunque chiesto rivolgendosi al compagno di avventura – puoi assicurarti che se ne vada lontano?”. Ma pare che i consigli di Maddaloni non stiano fruttando, perché poche ore fa i concorrenti della Parasite Island hanno rischiato l’espulsione dal reality show condotto da Ilary Blasi. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)

Nella clip condivisa dal profilo Instagram Ghetto Trash, i naufraghi ricevono un avviso dalla produzione: “Avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura, per questo motivo dovete immediatamente spegnerlo, pena l’espulsione definitiva dall’Isola dei famosi”. Per evitare l’eliminazione Fariba e Ubaldo hanno quindi spento il fuoco e provato a riaccenderlo.

Fariba Tehrani terrorizzata all’Isola dei Famosi 2021 dopo quella scoperta: “Sto tremando”