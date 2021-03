Fiocco rosa a Ballando con le stelle. L’ex ballerina ha dato alla luce la sua secondogenita. Si chiama Naomi è ed è nata il 17 marzo. La notizia è stata diffuso solo oggi dalla neo mamma al settimo cielo. Arriva proprio nei giorni in cui iniziano a uscire le prime indiscrezioni sulla prossima stagione dopo che lo scorso autunno Gilles Rocca aveva trionfato in coppia con Lucrezia Lando davanti a Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

Un’edizione finita tra le polemiche con al centro Raimondo Todaro e Elisa Isoardi. A lanciare la bomba era stato Paolo Conticini che a Mara Venier aveva confessato: “Sono stato molto contento di avere fatto questo percorso. Non che dovessi dimostrare qualcosa o essere diverso da come la gente mi conosce. Ho cercato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop”. Per tutta risposta, a poche ore dalla messa in onda, Raimondo Todaro aveva pubblicato una serie di Instagram stories al veleno. Continua dopo la foto















“Caro Paolo Conticini, sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto…”. Continua dopo la foto

















In una seconda Stories aveva postato l’audio in cui si sente il giurato Ivan Zazzaroni dire: “devono vincere 5 a 0”. Todaro ha concluso la carrellata di storie con una frase al veleno riferita proprio alle parole di Paolo Conticini: “Prossima volta prima di parlare sciacquatevi la bocca”. Acqua passata, oggi a Ballando con le stelle è tempo di sorridere. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kseniya Belousova🧚‍♀️ (@kseniya_bella)



È nata infatti la figlia della ballerina, anno 2017, Kseniya Belousova. 34 anni, nata e cresciuta in Siberia e a 16 anni ha iniziato a vincere diversi concorsi di bellezza in patria. Fidanzata con il calciatore italo-nigeriano Ugo Ukah (l’atleta è nato in Italia, a Parma, il 18 gennaio 1984, ma ha esordito con la Nazionale di calcio della Nigeria, il 15 novembre 2011 contro lo Zambia), 6 anni fa la coppia ha avuto la piccola Vivienne.

