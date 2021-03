Dopo Giulia Salemi al GF Vip, sua madre Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021. Mamma Fariba è tra i concorrenti di questa quindicesima edizione insieme al cromatologo Ubaldo Lanzo e sono entrambi ospiti di Parasite Island. Si tratta di un esperimento perché l’obiettivo è mettere due anti-naufraghi alla prova in un habitat selvaggio e pieno di ostacoli.

Lo scopo sarà ovviamente quello di diventare dei veri naufraghi, sotto lo sguardo attento di Marco Maddaloni, vincitore dell'ultima edizione. Solo allora potranno unirsi agli altri e diventare concorrenti a tutti gli effetti. Nella puntata di lunedì scorso Ilary Blasi li ha messi subito alla prova. Prova fallita in un certo senso perché in diretta la barca che avrebbe dovuto portare la coppia a riva si è capovolta al primo approccio.















E la conduttrice delusa: "Ci avevamo creduto". Dopo essersi accertata che stessero bene, li ha invitati a riprovarci, poi rassegnata ha concluso: "Fariba e Ubaldo vi lascio un attimo lì perché ho una trasmissione da portare avanti, vi voglio dire che vedo davanti a voi un colore…tanto marrone". E dire che poco prima Fariba aveva dichiarato: "Dopo tre cambi di aereo, venticinque giorni di viaggio e ventidue giorni di chiusura sono piena di energia".

















Anche Tommaso Zorzi non ha nascosto di vedere Fariba in difficoltà: "Non li vedo nel loro elemento. Vedo Fariba in una difficoltà estrema". Poi, inaspettatamente, ha lanciato un appello tirando in ballo Giulia Salemi, assente in studio: "Se in qualche modo può fare sentire il suo sostegno perché la vedo veramente male. Poi non c'è complicità tra Fariba e Ubaldo". Ma i "problemi" non sono finiti qui perché immersa nella natura selvaggia, la Tehrani è incappata in un serpente.











Un incontro che l’ha letteralmente terrorizzata: “Ho paura. Non dormo stanotte!”. E le rassicurazione di Maddaloni sono servite a poco perché poco dopo la naufraga ha sottolineato: “Guardatemi, sto tremando. Secondo me vuole pungere. Devo superare questa cosa”. E poi, rivolgendosi al suo compagno di avventura: “Ubaldo, puoi assicurarti che se ne vada lontano?”. E lui: “Te ne vai lontano per favore?”.

