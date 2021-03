Nuova puntata della settimana con ‘È sempre Mezzogiorno’, il programma condotto da Antonella Clerici. Non è stato un appuntamento come tutti gli altri e la padrona di casa in particolare ha risentito moltissimo di questa situazione. Si è rivolta verso le telecamere e le emozioni purtroppo l’hanno colpita duramente. Non è proprio riuscita a trattenere le lacrime, cadute copiose sul suo volto. Poi ha voluto fare un suo personale pensiero in diretta tv che ha commosso milioni di persone.

Ad inizio mese, proprio nella sua trasmissione, aveva fatto un bellissimo annuncio. La conduttrice Rai ha esposto un fiocco rosa perché è venuta alla luce una meravigliosa bimba di nome Adele. E lei non ha potuto che esultare. Antonella Clerici ha quindi detto in diretta televisiva: “Oggi ci ha scritto una nostra spettatrice, che si chiama mamma Chiara, è nata proprio oggi la sua bambina Adele. Quindi noi le facciamo tanti auguri perché il cerchio della vita continua sempre”. (Continua dopo la foto)















Il 18 marzo è diventata infatti giornata nazionale per le vittime del coronavirus. Soltanto dodici mesi fa infatti l’Italia era colpita in modo forte e anche simbolico dal dramma del Covid-19. Camion dell’Esercito trasportavano infatti delle bare da Bergamo per portarle in altre zone della nostra Penisola, visto che i forni crematori bergamaschi erano stracolmi. Il pensiero nei confronti di tutte quelle vittime ha spezzato il cuore anche alla conduttrice Rai, che non ha retto alle emozioni. (Continua dopo la foto)

















All’inizio della sua puntata ha fatto ascoltare le note musicali di ‘Viva la Vida’ dei Coldplay e Antonella Clerici ha cominciato a piangere. Ha anche esclamato davanti al suo pubblico: “Sono una di voi, questa canzone mi emoziona sempre, fa venire in mente tante cose”. Ha poi ammesso di avere impresso nella sua memoria le bare di Bergamo, Papa Francesco da solo in una Piazza San Pietro desolata. Ha comunque voluto lanciare un messaggio di speranza, dicendo che tutto finirà. (Continua dopo la foto)









Antonella Clerici ha quindi commentato ancora: “Dobbiamo darci coraggio l’uno con l’altro, ne usciremo sicuramente”. Ha voluto ricordare quei bei momenti di unione, con la gente affacciata al balcone, a cantare sperando in momenti migliori. La sua speranza è che quindi questo periodo ormai lungo sia messo definitivamente alle spalle nel più breve tempo possibile.

Matilde Brandi, è bastato poco per scatenare i fan: la voce è davvero una bomba