“Sono già arrivate alcune interessanti proposte che sto valutando. Riguardano sia la tv sia il teatro. Spero, pandemia permettendo, che partiranno a breve”, aveva detto Matilde Brandi a Novella 2000 tempo fa, dopo la sua partecipazione al GF Vip. Anche lei come gli altri protagonisti del reality ha accresciuto la sua popolarità dopo l’esperienza nella Casa. Certo, era già molto famosa ma scommettiamo che sui social anche la bella Matilde ora conti più follower.

Ma tornando all'intervista esclusiva rilasciata al settimanale diretto da Roberto Alessi, dopo aver parlato delle proposte ricevute la Brandi ha confidato anche il suo sogno; "Il mio sogno nel cassetto? Poter prendere parte ad Amici di Maria De Filippi. Lo seguo dalla prima edizione. Sono una fan accanita, perché è l'unico programma che sa veramente valorizzare la danza in Italia".















Tra l'altro in passato (era il gennaio 2015, ndr) Matilde Brandi è stata professoressa per un giorno proprio nella scuola più famosa del piccolo schermo e insieme alle allieve realizzò anche una coreografia sensuale. E lo stesso ha fatto al GF Vip: più volte ha curato i balletti fuori e dentro la Casa più spiata d'Italia.

















Ma torniamo ad Amici perché sta circolando una voce boom su Matilde che farà felici i suoi fan, oltre che ovviamente lei stessa. Mancano solo un paio di giorni al debutto del serale di Amici 20 e ovviamente c'è grande attesa per scoprire come se la caveranno gli allievi, ma anche sui giudici speciali e gli ospiti. E beh, riporta sempre Novella, in queste ultime ore alcuni like sospetti lasciati dalla Brandi sui Twitter lasciano pensare che possa partecipare con un ruolo speciale.











I suoi fan sarebbero più che entusiasti, del resto da tempo invocano la loro beniamina come giudice della trasmissione di Maria De Filippi, viste anche le sue grandi conoscenze e esperienza sulla danza. Ei like di queste ultime ore lasciati da Matilde ai fan su Twitter non fanno che incentivare ancor di più questa ipotesi che, va specificato, non trova però ancora conferme. Se vedremo la Brandi far parte della commissione esterna di Amici? Non resta che aspettare.

