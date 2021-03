Dopo tanta attesa l’Isola dei Famosi 2021 è finalmente iniziata. E come sempre, tanta curiosità sui naufraghi ma anche sul grande ritorno in tv della padrona di casa di questa edizione, Ilary Blasi.

Lunedì 15 marzo la conduttrice ha inaugurato la sua Isola insieme agli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi in studio e Elettra Lamborghini collegata da casa causa Covid e, ovviamente, dato il via alla sfida dei naufraghi che si trovano in Honduras insieme all’inviato scelto per questa quindicesima edizione del reality, Massimiliano Rosolino. La prima puntata è stata vista da ben 3.602.000 di telespettatori, pari al 21,68% di share e tra le notizie che arrivano dall’Honduras attraverso gli appuntamenti giornalieri ecco spuntare in rete i rumor sui presunti cachet dei protagonisti. (Continua a leggere dopo la foto)















Premesso che non c’è nulla di confermato, dalle voci diffuse in queste ore per alcuni si parla di cifre stellari. Ilary Blasi per esempio percepirebbe circa 50mila euro ad appuntamento, mentre Massimiliano Rosolino dall’Honduras ne riceverebbe 30mila a ogni puntata. Capitolo opinionisti, che sono 3: Iva Zanicchi, il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. (Continua a leggere dopo la foto)

















Stando sempre ai rumor in rete, Iva Zanicchi prenderebbe 20mila euro, mentre l’ereditiera bolognese 25mila. Di Zorzi, che si è aggiunto “in corsa”, non si avrebbero numeri precisi ma potrebbe aver accettato per una cifra ancora più alta rispetto a quelle riservate alle sue compagne di avventura. Per quanto riguarda i naufraghi, pare che il cachet più alto sia quello di Elisa Isoardi. (Continua a leggere dopo le foto)











Alla ex padrona di casa de La prova del cuoco andrebbero ben 15mila euro a settimana, seguita dall’ex gieffina Daniela Martani e dal visconte Guglielmotti con 12mila euro. Per quanto riguarda gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021, dunque Vera Gemma, Brando Giorgi, Valentina Persia, Beppe Braida, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Giles Rocca e Beppe Braida, il compenso oscillerebbe dai 7 ai 10mila euro a settimana.

