Paolo Bonolis è uno dei conduttori tv più amati. La sua ironia, il fatto di avere sempre, sempre, la battuta pronta e la sua indubbia professionalità lo hanno portato, dagli esordi su Italia 1 con “Bim Bum Bam” a diventare, meritatamente, uno dei big della televisione italiana. In coppia con Luca Laurenti ha fissato nell’immaginario collettivo una di quelle coppie che non vengono dimenticate in fretta.

Ma anche la sua vita privata, come accade a tutti i super vip, è diventata di dominio pubblico. Paolo è stato il fidanzato di Laura Freddi, mentre oggi è sposato con Sonia Bruganelli. I tre, già in passato, hanno dimostrato di avere un legame speciale, non privo di venature, anche qui, ironiche. E adesso alla storia di questo particolare 'trio' si deve aggiungere un altro curioso episodio che riguarda da vicino la loro professione.















Sonia Bruganelli non è soltanto la moglie di Paolo Bonolis, ma è anche una produttrice e così quando ha postato su Instagram una bella foto che la ritrae con Laura Freddi i fan si sono scatenati. La foto è corredata da un messaggio sibillino che sta provocando numerose reazioni: "Due bionde sono meglio di una 😉 vero @laurafreddiofficial ?!?! 😂😂😂 p.s. per questo selfie 🤳 non si è abusato di filtri E SI VEDE!!!"

















Ad appena 20 ore dalla pubblicazione il post di Sonia Bruganelli con Laura Freddi ha già totalizzato quasi 5000 'mi piace' e commenti del tipo: "L' intelligenza al quadrato… che bella foto". E non c'è dubbio che Paolo Bonolis abbia saputo scegliere, oltre che due donne affascinanti, anche due persone che riescono a distinguersi dalla massa con altre armi oltre alla bellezza. "Due donne tutta testa oltre che belle – scrive un altro follower – ….w queste donne non quelle che si criticano e che cercano sempre di fregarsi a vicenda…".









A questo punto è facile fare ‘due più due’, ovvero immaginare che presto potremo vedere Laura Freddi al fianco di Paolo Bonolis proprio in una puntata di “Avanti un altro pure di sera”. Anzi è proprio la moglie e produttrice Sonia Bruganelli a togliere ogni dubbio in una delle sue stories. Così, dopo Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck e qualche altro ex gieffino pure l’ex fidanzata di Paolo, mentre il programma è in fase di registrazione, sarà della ‘banda’ guidata da Paolo. E, sicuramente, se ne vedranno di tutti i colori!

