“Sei proprio antipatico!”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso va su tutte le furie col suo ospite: “Ma tu parli?!”. Gelo in studio

Ancora battibecchi a Pomeriggio 5. Sul finire della trasmissione Barbara D’Urso è tornata a parlare della concorrente dell’Isola dei Famosi Vera Gemma, la quale ha una storia d’amore con un ragazzo di soli 22 anni. Su questa loro storia ha lanciato anche una clip dando qualche news in più ai numerosi telespettatori. Una volta finito l’RWM, l’opinionista Biagio D’Anelli ha rivelato che il ragazzo adesso pare viva addirittura a Roma a casa di Vera Gemma.

Una notizia che ha lasciato di stucco Franco Oppini oggi a Pomeriggio Cinque, il quale ha colto la palla al balzo per fare una battuta delle sue: “Forse lui non aveva casa…No?!” A quel punto Barbara D’Urso ha ripreso Franco Oppini, facendogli notare di aver fatto un’uscita poco carina: “Ma quanto sei antipatico… Ma quanto sei antipatico…”. (Continua a leggere dopo la foto)















Franco ha però immediatamente replicato alla conduttrice, facendole presente che è il suo mestiere fare battute anche un po’ provocatorie come in questo caso. Successivamente Barbara D’Urso ha messo alle strette Franco Oppini a Pomeriggio Cinque. (Continua a leggere dopo la foto)

















Poco dopo la conduttrice ha fatto presente al padre di Francesco Oppini che non è più un ragazzino, consigliandogli di fare meno lo spiritoso perchè con sua moglie Adina Alberti ci sono diversi anni di differenza (come del resto anche per Vera Gemma e il suo fidanzato): “Tu quanti anni hai?”. (Continua a leggere dopo la foto)











E ancora: “Ne hai tantissimi… Adina ne ha molti meno…Quindi cosa hai da dire nei loro confronti? Sei d’accordo vero?”. E Franco Oppini ospite oggi a Pomeriggio 5 ha risposto affermativamente, asserendo: “Certo che sono d’accordo…Meglio che stia zitto…” Barbara D’Urso, la quale ieri ha rivelato di essere venuta a conoscenza di alcune notizie choc sull’Isola, ha quindi riso di gusto.

Ti potrebbe anche interessare: “Vuole dormire in camera con noi”. Chi l’ha visto, gli audio sconvolgenti della mamma di Benno Neumair: “Tanta paura di lui”. E spunta il giallo delle chiavi