“Guardate, aveva gli occhi scuri”. Akash Kumar, la foto che smaschera il naufrago dell’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi 2021 e le indiscrezioni e le segnalazioni su alcuni naufraghi si sprecano. Come Akash Kumar, il modello e attore dagli occhi di ghiaccio che, complice il suo bel faccino e il fisico statuario, ha deciso di intraprendere la carriera da modello che l’ha portato, in pochissimo tempo, a cambiare totalmente le sue abitudini e il suo stile di vita.

Akash ha partecipato a "Ballando con le stelle 13", ma era già stato in televisione nel 2014 a Temptation Island, dove ha ricoperto il ruolo di uno dei tentatori – si faceva chiamare Andrea – mentre nel 2016 a Ciao Darwin si è presentato come Pablo a Paolo Bonolis. Poi, due anni dopo, rieccolo sul piccolo schermo ma in Rai, a Ballando con le Stelle e con il nome di Akash.















"Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo Andreis Romeo è il nome d'arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto. Ma dovevo lavorare (ho dovuto aiutare mia madre a sconfiggere due tumori) e quindi andava bene tutto. Poi ho deciso di usare il mio nome di battesimo e devo dire che da allora la mia carriera nel mondo della moda è decollata", aveva chiarito il modello durante Ballando con le stelle.

















Durante l’intervista a Iva Zanicchi, ospite a Casa Chi, è venuto fuori anche che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle sarebbe impegnato in una relazione Giovanna Abate, ex tronista della scorsa edizione di Uomini e Donne, ma anche in questo caso il bel modello avrebbe mentito spiegando di non aver nessuna relazione. Non solo, nelle ultime ore si è aperto anche il caso sugli occhi di Akash Kumar.

Il modello è accusato di essersi sottoposto al brightocular, un intervento chirurgico che prevede impianto di un iride di diverso colore da quello naturale. Si tratta di una procedura illegale in Italia e in Europa ma praticata in Oriente. A tirare in ballo il caso è stato anche Giacomo Urtis nel salotto di Barbara D'Urso.









“Akash è troppo egocentrico, – ha detto il chirurgo dei vip – ma poi io me lo ricordavo con gli occhi scuri. Visto così sembra un intervento, non sembrano suoi. Si può cambiare il colore dell’iride, a me non sembrano veri, visti così. E’ un intervento che in Europa non si può fare, ma il brightocular si può fare altrove tipo in Marocco”.

