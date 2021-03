“È nata Nina”. Insieme a Centovetrine, insieme nella vita: i due attori genitori per la prima volta

Undici anni fa l’incontro sul set di Centovetrine: tra i due attori è scattata subito la scintilla e ora sono diventati genitori per la prima volta. Lei lo aveva annunciato a gennaio scorso su Instagram, con la prima foto del suo pancione, quindi ha confermato la notizia in un’intervista al settimanale Tv Mia.

Sui social aveva scritto una frase sibillina: “Perché in 2 è bello ma in 3 sarà meraviglioso… (l’avevo detto che ci saremo divertiti in questo 2021)”, ma è sulle pagine del magazine che ha svelato qualche dettaglio in più, senza tuttavia fare cenno al sesso del bebè che, si scopre ora, è una femminuccia. È venuta al mondo lo scorso 13 febbraio e si chiama Nina, nome molto amato dai vip italiani. Si chiama così la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, arrivata nel 2020. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche la figlia di Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, oggi 6 anni, si chiama Nina. Così come la primogenita di Alessandro Cattelan, che è nata nel 2012. E dunque l’ultima Nina arrivata è la figlia di Jgor Barbazza e Linda Collini, rispettivamente Damiano Bauer e Cecilia Castelli nella soap opera Mediaset andata in onda fino al 2016 e in cui avevano avuto una relazione travolgente. (Continua a leggere dopo la foto)

















Relazione che si è poi spostata nella vita reale. E sono già trascorsi già undici anni da quando è sbocciata la love story. Un lungo periodo in cui entrambi si sono dedicati alla loro carriera e hanno coltivato le proprie passioni. Jgor Barbazza e Linda Collini continuano infatti a lavorare nel mondo dello spettacolo. Lui è stato protagonista di diverse fiction di successo come Don Matteo, Sacrificio d’Amore e Provaci ancora Prof. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LindaCollini (@lalindacollini)



E poi le soap: nella terza stagione de Il Paradiso delle Signore ha ricoperto il ruolo di Oscar Bacchini, il marito della capo commessa Clelia Calligaris e in Un posto al sole è stato invece il fisioterapista Daniele Improta. Linda Collini, invece, che è diventata mamma per la prima volta a 38 anni, si è dedicata prevalentemente al teatro e al doppiaggio dopo l’addio a Centovetrine. Ha pure ripreso in mano gli studi e qualche mese fa si è laureata in Scienze della Comunicazione.

“Che hai detto?”. I soliti ignoti, la risposta di Piero Pelù lascia tutti di sasso. Amadeus senza parole: “Sei sicuro?”