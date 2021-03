È passata una settimana da quando Gianni Morandi è rimasto vittima di un brutto incidente domestico. Aveva perso l’equilibrio cadendo su delle sterpaglie che stava bruciando riportando ustioni alle mani e alle gambe. Ricoverato in un primo momento a Bologna, Gianni Morandi era stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena.

“Le sue condizioni cliniche sono stabili e non è in pericolo di vita. È sotto costante osservazione e si sta procedendo ai trattamenti medici necessari per la cura delle ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe”, si leggeva nel bollettino di sabato diramato dall’equipe medica che lo ha in cura. “Gianni Morandi ha riporto ustioni di secondo e di terzo grado, molto profonde, tali da non escludere nei prossimi giorni un intervento chirurgico per scongiurare complicazioni. Del resto se da una parte il cantante non è in pericolo di vita dall’altra è bene premettere che un ricovero in quel reparto non avviene mai per motivi banali”, si leggeva sul Corriere della sera nell’edizione di Bologna. Continua dopo la foto















Nel frattempo l’hanno sommerso di affetto e di auguri di pronta guarigione sul web: “Auguri di pronta guarigione Gianni”, “rimettiti presto, torna a regalarci un sorriso”, “anche se non ci puoi rispondere almeno così ci puoi leggere! Ti siamo vicini”, sono solo alcune delle centinaia di messaggi che i follower hanno lasciato sulla sua pagina Facebook dopo la notizia dell’incidente domestico. Continua dopo la foto

















A quei fan oggi Ginanni Morandi è tornato a parlare ringraziando sulla sua pagina Facebook un video della sua squadra del cuore che prima dell’allenamento gli ha inviato un saluto per voce dell’allenatore Sinisa Mihajlovic: “In bocca al lupo per una pronta guarigione”. “17 marzo. Grazie a Sinisa e a tutti gli amici del Bologna Football Club”, scrive Morandi su Facebook e su Instagram dove tra gli hashtag usa anche #èpiùduradelprevisto, #ustioni e cita il Centro grandi ustionati di Cesena” ha scritto Gianni Morandi. Continua dopo la foto











Aggiungendo poi “è più dura del previsto”. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di un’operazione ma l’equipe di medici ha assicurato che non c’è bisogno di intervenire chirurgicamente per risolvere la faccenda. Gianni Morandi, a quanto pare, resta ricoverato al centro grandi ustionati di Cesena.

Ti potrebbe interessare: Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni. Le sue condizioni