Andrea Zelletta senza freni. L’ex protagonista di Uomini e Donne si è confessato prima in una intervista a SuperGuida Tv e poi su Radio Gossip News Italia, nel programma Turchesando di Turchese Baracchi. La prima a finire nel centro del mirino è Maria Teresa Ruta: “Ultimamente avevo notato degli atteggiamenti che mi avevano insospettito e che mi avevano fatto pensare che lei avesse adottato una strategia per catturare l’attenzione”.

"Ogni settimana se ne usciva con un flirt e anche Stefania e Tommaso si sono accorti che c'era qualcosa di strano. Cercava di mettere in cattiva luce gli altri concorrenti. L'ho trovata forzata in alcuni comportamenti". Poi passa a Giulia Salemi: "Sono convinto che abbia rosicato. […] Quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l'1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. […] Se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato".















Inevitabile un passaggio su lei e Pierpaolo: ""Ho sentito Pierpaolo e l'ho visto a Verissimo. Non sono mai andato contro la coppia, né dentro la Casa né fuori. Ho visto molta complicità. Quando due persone sono felici posso soltanto essere felice. Spero che il loro amore possa continuare a gonfie vele. Sono solo che felice se continueranno a stare insieme".

















L'ultima battuta, al vetriolo, è per Dayane Mello. SuperGuida Tv di non aver creduto alla sua dichiarazione d'amore per Rosalinda: "Penso se ne sia approfittata. Il loro rapporto non è autentico e sincero. Io non ci credo e sono molto scettico". Ci sono state delle voci che vorrebbero la Mello tronista a Uomini e Donne. Lui ha commentato così: "Farei un grande in bocca al lupo ai corteggiatori. Che coraggio [ride ndr]".











E Dayane, cosa ne penserà? Per sembra intenzionata a godersi l’amore di sua figlia. Dayane ha parlato spesso dell’amore per Sofia nella casa del GFVip e spesso ha avuto modo di mettersi in contatto telefonicamente con lei, ma di certo non si aspettava di vederla varcare la porta del reality, accompagnata dal nonno Attilio, papà di Stefano Sala.

