“Disgraziata! E mi prendo la responsabilità di quello che dico”. Barbara D’Urso mai così furiosa: sbotta in diretta

A Pomeriggio 5 si parla del neonato ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli per gravi ustioni. Il piccolo si ritrova in prognosi riservata con lesioni da parto e ustioni sul corpo: è stato anche sottoposto a intervento chirurgico. I genitori del bambino, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri di Portici e di Torre del Greco con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e abbandono di minore.

L'uomo, Concetto Bocchetti, 46 anni, è stato portato al carcere di Poggioreale, mentre la donna Alessandra Terraciano – 36 anni – è piantonata nel reparto di psichiatria dell'Ospedale del Mare. I militari sono intervenuti n un'abitazione in via Diaz a Portici, dove hanno trovato la donna, che aveva partorito da sola in casa tre giorni prima, e il neonato che aveva riportato lesioni da parto mai medicate.















I due genitori erano seguiti dai servizi sociali e aveva nascosto la gravidanza, forse perché aveva già perso la patria potestà di altri due figli. l bambino ha ustioni sul corpo le cui cause non sono state ancora individuate, e che potrebbero essere legate a un bagnetto con acqua bollette o con detergenti non adatti alla sua cute delicata.

















Barbara D'Urso si è collegata con i medici che stanno seguendo il neonato e ha sbottato in diretta: "Una madre disgraziata, mi prendo la responsabilità di quello che dico. Ho letto, tra le ipotesi al vaglio, che il bimbo potrebbe essere stato lavato con acqua bollente. Ma come si fa a permettere a una donna di rimanere gravida, anche se ovviamente è suo diritto, quando in passato a lei e al marito era già stata tolta la potestà di altri due figli".









I medici dell’ospedale Santobono hanno spiegato le condizioni del bimbo: “Sono presenti lesioni cutanee, ma non abbiamo elementi di sicurezza riguardo alla dinamica. Stiamo effettuando delle procedure un po’ invasive. Ma ancora nessuna un’operazione, perché il bimbo deve essere stabilizzato”. Barbara D’Urso conclude così: “Ancora non è chiara la dinamica, giustamente la priorità adesso è salvare il bambino”.

