“Ho capito subito che era quello giusto, infatti da allora non ci siamo più lasciati nemmeno cinque minuti. Un figlio insieme? Ho paura di fare un figlio perché mi spaventa la società di adesso e io sono una persona molto responsabile. Se tutto va bene ci sposeremo il 10 settembre”. La notizia arriva dal suo profilo Instagram ufficiale e poco dopo una valanga di cuori e commenti gli ha sepolti.

Insieme da un anno, sono più affiatati che mai. La loro storia d'amore era iniziata in pieno lockdown. . Era il 19 marzo 2020 quando sua sorella aveva fatto una videochiamata su WhatsApp con un collega, ovvero il fratello di lui. Quella chiamata di lavoro è diventata tutt'altro ed è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine. Attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica. La sua carriera è iniziata un po' per caso. Fin da piccola si è dedicata all'imitazione di personaggi famosi e questo suo talento le ha aperto tante porte nel mondo dello spettacolo. Mai però avrebbe immaginato che quella passione, nata all'età di 15 anni, quando si cimentò nell'imitazione di una cantante francese anni '70, Sylvie Vartan, diventasse un vero e proprio lavoro.















Stando a quanto si legge in rete, i familiari le avevano suggerito di lasciar perdere e di cercarsi un "lavoro serio", ma lei non ha mollato e, dopo aver fatto l'imitatrice in numerosi villaggi turistici, è arrivata a farsi conoscere al grande pubblico per le imitazioni strepitose di Belen, Chiara Ferragni e anche Sabrina Ferilli. Oggi Francesca Manzini è un'imitatrice a tempo pieno, ma non solo. La sua carriera ha preso il volo soprattutto grazie a Carlo Verdone che l'ha scelta per uno dei suoi film.

















Era il 2018 quando Francesca Manzini ha recitato in 'Benedetta follia' accanto a Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli. E ha descritto questa esperienza come "un'emozione indescrivibile che si porterà dentro tutta la vita". Poi la radio. Francesca conduce infatti un programma radiofonico su RDS ed è stata anche scelta nel cast di 'Amici Celebrities', la prima edizione del talent di Maria De Filippi riservato ai volti noti.









“Wow! Ce l’ho fatta! Questo programma non è altro che la realizzazione di 21 anni sognati, sperati, raccolti, studiati e sbagliati. Anni veramente dove ho fatto di tutto”, ha commentato la Manzini che ora pensa solo alle nozze con Christian Vitelli. Lui è un doppiatore professionista e l’ideatore del Festival Gran galà del doppiaggio che si tiene ogni anno al Romics. Nel 2016 ha invece condotto il Festival delle voci d’attore in coppia con Monica Ward.

