La scelta a Uomini e Donne è stata inaspettata, ma si sta rivelando più che sensata: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua stanno vivendo a pieno e al meglio la loro frequentazione fuori dal programma di Canale 5.

Dopo mesi di conoscenza, senza considerare il fatto che già prima di Ida Platano avevano provato a conoscersi, la ex dama e l'ex cavaliere storici di quello che fu il trono over hanno deciso di vivere il loro amore lontano dalle telecamere e dunque di lasciare lo studio che li ha fatti incontrare. A proposito di Ida Platano, che con Riccardo ha vissuto una storia importante anche se piena di alti e bassi, ha preferito non commentare questo amore appena sbocciato.















Ida è stata intervistata in esclusiva dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne e ha preferito parlare di un suo possibile ritorno a UeD: "Ho preso in considerazione più volte questa opzione, indipendentemente dalla presenza o meno di Riccardo. Sto facendo un lavoro importante su me stessa e, appena sarò pronta e carica, chi lo sa… Magari potrei anche tornare".

















Ma tornando a Riccardo e Roberta, ci sono importanti novità: le presentazioni in famiglia. La coppia al momento si trova a Taranto, città di lui, ma ha fatto sapere che non appena sarà possibile andranno anche a Cassino: "Roberta è venuta con me a Taranto e, se si potrà, uno dei prossimi weekend andrò io da lei a Cassino. Vederla nel mio mondo è stato molto bello. Ha conosciuto la mia famiglia", le parole di Guarnieri a UeD Magazine.











“Non voglio dirlo troppo ad alta voce ma sono serena, contenta – ha aggiunto Roberta – Mi basta anche solo guardare Riccardo per sorridere. E poi: “Conoscere la famiglia di Riccardo è stato un regalo enorme e meraviglioso che mi ha fatto. Mi ha aperto la porta degli affetti più stretti, del suo privato. Sono persone stupende, ma non avevo dubbi”. Insomma, sembra proprio andare tutto a gonfie vele tra loro.

