Il 2020 è stato un anno complicato per Bianca Guaccero. Non solo per la pandemia, quanto per un caso che aveva fatto gridare al sessismo gli organi Rai. Una lezione ‘su come fare la spesa’ giudicato troppo bollente. Un episodio che ha persino provocato la sospensione del programma per alcuni giorni. Tornata in onda, la Guaccero si è premurata di porgere le sue scuse, quasi in lacrime per quanto accaduto, prendendosi anche delle responsabilità.

Quando le chiedono se il prossimo anno ci sarà, la sua risposta è tanto concisa quanto chiara: "Presto per parlarne, vedremo". Non solo, perché il Covid, che ha drasticamente mutato usi e costumi, continua a farla da padrone. Nel frattempo ognuno cerca di andare avanti, tra restrizioni e relativi disagi e ansie. Di positivo c'è che dopo quel piccolo incidente gli ascolti hanno premiato Bianca Guaccero. Merito della sua spontaneità.















Oggi la conduttrice ne ha dato un latro esempio. Dopo la rubrica di Jonathan Kasnanian ha aiutato lo chef Beniamino Baleotti con la preparazione delle Lasagne. Peccato che, nonostante le direttive , la conduttrice abbia commesso vari errori tanto che i due sono stati costretti a fermarsi per le risate. Per questo motivo Bianca Guaccero ha dovuto spiegare ai telespettatori: "Non è preparata questa cosa come si può vedere, altrimenti non mi sarei messa queste maniche".

















Non è bastato allo chef che ha calcato la mano. "Sei un disastro ma un guazzabuglio dietro l'altro alla fine ce l'hai fatta.", ha detto. Bianca Guaccero, dopo un iniziale imbarazzo, ha ironizzato: "Al più presto faccio uno studio intensivo su come si prepara al meglio la pasta sfoglia". Ma non è stato questo il momento più coinvolgente della puntata.











Bianca Guaccero ha infatti lasciato lo studio. Una fuga improvvisata dopo la SuperClassifica di Jonathan Kashanian il cui tema erano ‘Le stranezze dei vip’. È successo dopo l’esibizione dello chef Baleotti con l’arpa e una battuta di Jonathan sugli Spaghetti alla Chitarra. “Oggi siamo tutti un po’ così.” Ha detto Bianca, rientrata poco dopo tra le risate.

