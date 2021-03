L’Isola dei Famosi è già incandescente. A due giorni dal via iniziano a nascere le prime alleanze e le prime rivalità. Al centro della scena c’è Vera Gemma, una delle naufraghe più discusse di questa edizione che ha attirato soprattutto gli sguardi per il suo fidanzato. Si chiama Jeda, 22 anni, figlio di padre arabo e mamma italiana, manager di musica trap di 28 anni più giovane rispetto alla compagna.

I telespettatori, che l’hanno conosciuto nella prima puntata, sono rimasti colpiti dalla giovane età del ragazzo, legato da nove mesi a Vera Gemma. Pare che la differenza di età non sia un problema. Di lui, prima di partire dalla volta dell’Honduras, Vera Gemma ha detto: “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente”. Il loro rapporto sarebbe rapidamente diventato importante tanto che è stato lui a essere chiamato per sostenere Vera dallo studio dell’Isola. Continua dopo la foto















Inoltre anche il figlio di Vera, Maximus (che la donna ha avuto dall’ex compagno musicista Henry Harris) adorerebbe il nuovo compagno della madre. Jeda non sembra essere abituato al mondo della tv, ma ha voluto essere presente durante la prima puntata del reality per sostenere Vera Gemma. In una occasione ha storto il naso di fronte ad una frase della compagna che ha ammesso apertamente e ad alta voce un interesse di un certo tipo nei confronti di Akash Kumar. Continua dopo la foto

















“Un giro lo farei”, ha detto Vera Gemma commentando la prestanza fisica del modello. Parole che hanno lasciato perplesso Jeda, inquadrato proprio durante i complimenti ad Akash. Subito dopo, però, Vera ha puntualizzato di essere felicemente fidanzata. Salvo poi scherzare con l’influencer Awed. Vera Gemma ha chiesto se può dormire con lui, almeno così potrebbe avere la possibilità di guadagnare fan tra i più giovani: “Se stasera dormo con te…Dormo al tuo fianco…Potrei prendermi il pubblico giovane?”. Continua dopo la foto











Awed, dopo aver riso di gusto nel momento in cui Vera Gemma gli ha fatto questa proposta, ha dato una risposta spiazzante. Difatti il giovane influencer ha dato un bel due di picche a Vera Gemma dell’Isola dei Famosi. “Io dormo con Paul piuttosto guarda…” Una risposta che non ha ferito per nulla la concorrente de L’Isola 2021, la quale si è limitata a farsi una risata.

Ti potrebbe interessare: Akash Kumar all’Isola dei Famosi 2021, voci pesantissime: “È successo prima di partire”