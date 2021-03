“Sono ancora distrutta”. Dopo giorni di silenzio Elisabetta Gregoraci lo ammette: “Non è stato facile, ma oggi mi sento più leggera”

Elisabetta Gregoraci, a ruota libera sul Grande Fratello Vip 5. Nonostante il reality condotto da Alfonso Signorini sia volto al termine da poco più di due settimane, la conduttrice ed ex gieffina continua a rilasciare alcune riflessioni sull’esperienza vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia. Sicuramente è stata tra i concorrenti più chiacchierati dell’edizione 2021, e qualcosa è rimasto inciso dentro di lei.

Tanti mesi trascorsi a stretto contatto con i concorrenti Vip e tra amicizie e dissapori, Elisabetta Gregoraci ha ancora un segno che pare essere indelebile. Un percorso decisamente intenso e ricco di colpi di scena quello vissuto nel reality, e molti aspetti su cui continuare a fare chiarezza. Dapprima un'amicizia "speciale" con Pierpaolo Pretelli, poi conclusa, ma lo stesso non può dirsi per atri rapporti nati dentro la casa.















Grazie all'esperienza del Grande Fratello si aggiungono i nomi di Stefania Orlando, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi alla lista delle amicizie che continua a preservare, eppure l'ex gieffina ammette che quello il percorso all'interno della casa del GF Vip "Sono ancora distrutta. Non è stato facile ma oggi mi sento più leggera". Mentre tutto continua a tacere in merito a Pierpaolo Petrelli, su cui evidentemente preferisce tacere.

















Eppure nelle ultime ore non sono mancati di certo alcuni rumor in merito, dettagliatamente riportati dalla popolare blogger Deianira Marzano sui social. La Marzano infatti ha fatto notare che Elisabetta Gregoraci pare abbia apposto dei particolari "like" su Instagram ad alcune precise frasi, possibili messaggi in codice nei confronti di Pierpaolo Pretelli.









La blogger si riferisce all’apprezzamento della Gregoraci in merito a una frase dello scrittore Massimo Bisotti, che recita: “Si resta un po’ intrappolati nelle cose non vissute”. Ovviamente il like da parte dell’ex gieffina potrebbe far pensare a qualsiasi cosa, ma in particolare a un’amicizia nata con l’ex velino che non ha mai superato alcuni limiti. Il dubbio permane, non credete?

