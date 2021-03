“Ora sono un uomo felice”. L’attrice cambia sesso e mostra il suo nuovo corpo: la trasformazione

Dopo aver confidato sei anni fa di essere lesbica l’attrice lo scorso ottobre l’attrice 33 anni ha annunciato di essere a tutti gli effetti transgender. In un lungo post su Instagram aveva spiegato di considerarsi un trans “non binario”, vale a dire né uomo né donna. “Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono e proseguire la mia vita come l’autentico me stesso”, aveva detto.

“Sono stato infinitamente ispirato da molte persone appartenenti alla comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e il lavoro incessante che portate avanti ogni giorno per rendere questo mondo un luogo più inclusivo e compassionevole. Offrirò tutto il supporto possibile e continuerò a lottare per una società più amorevole ed equa”, aveva scritto l’attrice facendo una promessa a tutte le persone trans che ogni giorno devono fare i conti con il disgusto, la violenza e le minacce di chi non li accetta. (Continua a leggere dopo la foto)















Elliot Page, diventato famoso come Ellen Page nel film “Juno”, nel 2014 ha fatto coming out come lesbica, nel 2017 ha sposato la coreografa Emma Portner e nel dicembre del 2020 si è dichiarato come transessuale. Nota per aver interpretato Hayley Stark in Hard Candy, Kitty Pryde / Shadowcat in due capitoli della saga cinematografica di X-Men e l’architetto Arianna in Inception di Christopher Nolan, l’attore ha posato per la copertina del Time. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Sono pienamente ciò che sono – ha detto in una recente intervista al Time, che gli ha dedicato la copertina – Sono davvero entusiasta di recitare, ora che sono pienamente chi sono, in questo corpo. Non importa le sfide e i momenti difficili che ho dovuto passare, niente equivale a sentirsi come mi sento ora”, sottolinea Page nell’intervista al giornale.

“Voglio vivere ed essere chi sono. Già a 9 anni mi sentivo un ragazzo. Volevo essere un ragazzo. Chiedevo a mia madre se un giorno avrei potuto esserlo”, racconta ancora al Time. “Sono diventato un attore professionista all’età di 10 anni. Naturalmente dovevo avere un certo aspetto”. Un aspetto che però non rispecchiava il suo vero essere. (Continua a leggere dopo la foto)









Poi ha raccontato: “La differenza tra come mi sentivo prima di dichiararmi gay e dopo era enorme. Ma il disagio nel mio corpo è mai andato via? No, no, no, no”. Infine la decisione della transizione, con una mastectomia e il cambio sesso: “Ha trasformato completamente la mia vita, non mi ha cambiato la vita, me l’ha salvata. Noi (transgender, ndr) sappiamo chi siamo. La gente si aggrappa a certe idee fisse sul genere perché la fanno sentire al sicuro – ha detto – Ma se potessimo celebrare tutte le meravigliose complessità delle persone, il mondo sarebbe un posto migliore”.

